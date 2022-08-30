Стать №1 в мире по развитию military-tech: в Украине состоялся первый международный Drone Hackathon

Об этом сообщает Минцифры.

"Производство собственных дронов — одно из направлений, которое мы планируем активно развивать. На нашем Drone Hackathone мы смогли собрать замечательных специалистов, работавших над новыми цифровыми решениями для нашей армии. Лучшие идеи, которые предлагали команды, касались работы дронов, их взаимодействия, распознавания и других важных для выявления и уничтожения врага функций. В скором времени они будут реализованы и смогут повысить уровень украинской военной аэроразведки и сделать ее одной из лучших в мире", - говорится в сообщении.

Минцифра реализовала Drone Hackathon вместе с Украинским фондом стартапов, Генеральным штабом ВСУ, ГК "Укроборонпром" и IDI Camp.

Министр цифровой политики Михаил Федоров написал в телеграме, что такие меры могут помочь Украине стать мировым лидером по разработке военной техники.

"Собрали классных специалистов, которые брейнштормили над новыми цифровыми решениями для армии. Появилось много мощных идей. Уверен, вскоре их реализуем. Это поможет Украине стать №1 в мире по развитию military-tech. Подробно расскажем обо всех наработках после победы", – написал Федоров.

Напомним, ранее Федоров сказал, что государству важно поддерживать стартапы, которые производят дроны, занимаются кибербезопасностью и развивают военные технологии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb