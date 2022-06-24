Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram жены боксера.

Екатерина Усик отреагировала на новость о выпуске ракет из Белгорода.

"Разбьешь ты, старый пень, всю Украину, что дальше? Ты проиграл. Подставив свою страну в первую очередь, разрушив нашу и воспользовавшись третьей страной. Логика – дерьмо", – написала Усик.

21 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

21 июня Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед вторым поединком.

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