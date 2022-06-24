Старый пень, ты проиграл: жена Усика эмоционально обратилась к Путину
Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, отметила, что Владимир Путин уже проиграл войну
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram жены боксера.
Екатерина Усик отреагировала на новость о выпуске ракет из Белгорода.
"Разбьешь ты, старый пень, всю Украину, что дальше? Ты проиграл. Подставив свою страну в первую очередь, разрушив нашу и воспользовавшись третьей страной. Логика – дерьмо", – написала Усик.
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