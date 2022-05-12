"Старый маразматик": разведка перехватила разговор, в котором оккупант делится впечатлениями от речи Путина 9 мая
ГУР перехватил разговор оккупанта с подругой, в котором он делится впечатлениями от военного парада в Москве в честь 9 мая
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Как передает ГУР, перехваченный разговор демонстрирует отношение российских военных к параду в честь так называемого Дня победы в Москве. Захватчик в телефонном звонке не понимает причины проведения торжеств в столице РФ.
"ИЗ-за COVID парад отменили, а из-за войны – нет. Логично..." - комментирует он.
Его подруга и вообще ставит под вопрос адекватность Путина и не может понять логику хода мнений президента РФ.
"Сегодня Путин на параде отдал уважение погибшим в Одессе в 2014. Он адекватен вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. К чему здесь Одесса, Донбасс, Суворов, Мономах и большая отечественная война?"
"Ну что ты хочешь. Старый маразматик уже", - комментирует оккупант.
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