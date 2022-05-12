Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Как передает ГУР, перехваченный разговор демонстрирует отношение российских военных к параду в честь так называемого Дня победы в Москве. Захватчик в телефонном звонке не понимает причины проведения торжеств в столице РФ.

"ИЗ-за COVID парад отменили, а из-за войны – нет. Логично..." - комментирует он.

Его подруга и вообще ставит под вопрос адекватность Путина и не может понять логику хода мнений президента РФ.

"Сегодня Путин на параде отдал уважение погибшим в Одессе в 2014. Он адекватен вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. К чему здесь Одесса, Донбасс, Суворов, Мономах и большая отечественная война?"

"Ну что ты хочешь. Старый маразматик уже", - комментирует оккупант.

СБУ перехватила разговор оккупанта с дочерью "Мы сейчас даже не спешим с выполнением приказов"

Напомним, недавно СБУ перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором говорилось, что РФ вывозит из Мариуполя огромное количество КАМАзов с телами ликвидированных российских военных.

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