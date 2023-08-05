Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институтов от тех, кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго десятилетиями ослабляли Украину. Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был - то ли "военным", то ли депутатом, то ли чиновником - каждый должен работать только ради государства", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власть начала проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость - почти 4 млн євро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отметили в отношении поездки начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан относительно коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ривненской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ривненского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

1 августа прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей, где выявили схему уклонения призыва на военную службу.

3 августа Владимир Зеленский заявил об " отвратительных злоупотреблениях ", обнаруженных во время проверок "военкомов".