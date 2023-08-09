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OPINION

Старые сине-желтые грабли

Владимир Вятрович
9 августа, 2023 среда
20:06
Мнение

Главной ошибкой украинцев после 1991 года была вера в то, что не нужно строить новое государство, достаточно лишь перекрасить в сине-желтые краски тогдашнюю УССР

Это ведь легче и быстрее.

Поэтому не создавали украинских вооруженных сил, удовлетворившись наличием на нашей территории осколка советской армии.

Не перестроили органы безопасности, которые остались неуничтоженным КГБ.

Политическое руководство страны на выборах поручали бывшим коммунистам, которые теперь представляли разные партии.

После начала войны с Россией в 2014-м мы, кажется, осознали катастрофичность такого подхода и, наконец, начали строить новое государство и армию.

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Но дискуссии о "родине-матери" или переименовании музея Второй мировой свидетельствуют: вера в то, что вместо создания нового можно просто изменить старые вывески, к сожалению, никуда не исчезла.

Мы снова становимся на грабли, тщательно перекрасив их в сине-желтые.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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