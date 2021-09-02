Стартует Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина - Канада
В сентябре 2021 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто и Международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK 2021 стартует "Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина - Канада"
Проект нацелен на практическое воплощение Соглашения о совместном производстве аудиовизуального контента между Канадой и Украиной, которое вступила в силу с 1 января 2021 года. Соглашение имеет, без преувеличения, историческое значение, ведь открывает для обеих стран новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в контент-индустрии, поскольку действие Соглашения распространяется на кинопродукцию, телевизионный контент (телесериалы, телефильмы, шоу), вебсериалы и другие кроссплатформные продукты.
"Вторая Конференция по копродукции" имеет целью навести мосты между производителями и дистрибуторами обеих стран, пройдет в несколько этапов до конца осени 2021 года, а начнется учредительной дискуссией "Начинаем: канадско-украинская копродукция в действии". Ее будут транслировать в рамках своих программ МКФ в Торонто 10 сентября, а KMW 2021 - 15 сентября. Кроме того, перед аудиторией KMW отдельно выступят организаторы проекта и расскажут о дальнейших этапах его реализации, а также презентуют сайт, на котором продюсеры из Украины и Канады смогут подать свои проекты для копродукции и найти партнеров для дальнейшего производства.
Уже сейчас находятся в разработке несколько канадско-украинских проектов, поэтому во время панельной дискуссии эксперты расскажут, что именно вдохновило их на совместное производство, как происходит сотрудничество, а также как государства поддерживают производителей контента на национальном и региональном уровне, в частности благодаря возможностям, которые открывает Соглашение.
Модератор: Шаролта Чете (Sarolta Csete), Канадская ассоциация медиапродюссеров (Канада)
Спикеры:
Сьюзан Кинг (Susan King), Telefilm Canada (Канада),
Марина Кудерчук, Государственное агентство Украины по вопросам кино (Украина)
Луиза О'Брайен-Моран (Louise O'Brien-Moran), Manitoba Film & Music (Канада)
Екатерина Вишневская, FILM.UA Group (Украина)
Гэвин Рирдон (Gavin Reardon), Incendo (Канада)
Одиннадцатый Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2021 будет проходить 14-15 сентября в гибридном формате - события будут происходить вживую с ограниченным количеством зрителей в Hyatt Regency Kyiv с прямой трансляцией на аналитическом медиаресурсе Media Business Reports (MBR).
В двухдневной программе KMW 2021 - 20 секций: панельные дискуссии, презентации, доклады и inspiration talks с участием международных медиаэкспертов, трендсеттеров аудиовизуальной индустрии, государственных управленцев и топ-менеджеров ведущих украинских медиакомпаний и продакшенов. Участники форума узнают о последних тенденциях, успешных кейсах и новых ценностях в аудиовизуальной индустрии, инновационных технологиях и их использовании ведущими медиа.
Ознакомиться с программой, выбрать формат участия и зарегистрироваться можно уже на официальном сайте KMW 2021 .
"Вторая Конференция по копродукции" пройдет в несколько этапов и представит производителям контента обеих стран механизмы функционирования Соглашения о совместном производстве Украины и Канады, также будут проведены питчинг проектов Украины и Канады, направленные на выявление потенциала и установление коллабораций. Кроме того, проектом предусмотрены индивидуальные В2В встречи для продюсеров с потенциальными партнерами. В прошлом году, в рамках European Film Market (Berlinale), во время первой Конференции было проведено более семидесяти встреч между канадскими и украинскими продюсерами, на этот раз организаторы ожидают еще более высоких показателей.
Организаторы "Второй Конференции по копродукции" - Украинская киноассоциация и Посольство Канады в Украине.
Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Канадской Ассоциации медиапродюссеров (CMPA), Telefilm Canada, Департамента канадского наследия.
Исполнитель проекта: консалтинговая компания Media Resources Managemet (MRM).
График реализации проекта "Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина - Канада":
10 сентября - Дискуссия "Начинаем: канадско-украинская копродукция в действии" на Международном кинофестивале в Торонто
15 сентября - Дискуссия "Начинаем: канадско-украинская копродукция в действии"
24 сентября - 24 октября - прием заявок для участия в питчинге для Украины и Канады.
5 ноября - объявление списка проектов, отобранных для участия в питчинге.
10 ноября - панельная дискуссия о действии Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Украиной и Канадой и системе поддержки в двух странах при участии канадских и украинских представителей индустрии, в частности таких организаций, как Госкино, Telefilm Canada, Украинская киноассоциация, Канадская Ассоциация медиа-продюссеров и др. Также спикеры сосредоточатся на технических деталях Соглашения - условиях и возможностях, требовании к проектам, рекомендациях по представлению заявок и поиска партнеров для сотрудничества в обеих странах.
11 ноября - онлайн-питчинг украинских и канадских проектов, по результатам которого будут подобраны потенциальные партнеры и организованы личные онлайн-встречи.
16 ноября - встречи украинских и канадских производителей контента.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное