Стартует Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина - Канада

Проект нацелен на практическое воплощение Соглашения о совместном производстве аудиовизуального контента между Канадой и Украиной, которое вступила в силу с 1 января 2021 года. Соглашение имеет, без преувеличения, историческое значение, ведь открывает для обеих стран новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в контент-индустрии, поскольку действие Соглашения распространяется на кинопродукцию, телевизионный контент (телесериалы, телефильмы, шоу), вебсериалы и другие кроссплатформные продукты.



"Вторая Конференция по копродукции" имеет целью навести мосты между производителями и дистрибуторами обеих стран, пройдет в несколько этапов до конца осени 2021 года, а начнется учредительной дискуссией "Начинаем: канадско-украинская копродукция в действии". Ее будут транслировать в рамках своих программ МКФ в Торонто 10 сентября, а KMW 2021 - 15 сентября. Кроме того, перед аудиторией KMW отдельно выступят организаторы проекта и расскажут о дальнейших этапах его реализации, а также презентуют сайт, на котором продюсеры из Украины и Канады смогут подать свои проекты для копродукции и найти партнеров для дальнейшего производства.



Уже сейчас находятся в разработке несколько канадско-украинских проектов, поэтому во время панельной дискуссии эксперты расскажут, что именно вдохновило их на совместное производство, как происходит сотрудничество, а также как государства поддерживают производителей контента на национальном и региональном уровне, в частности благодаря возможностям, которые открывает Соглашение.



Модератор: Шаролта Чете (Sarolta Csete), Канадская ассоциация медиапродюссеров (Канада)



Спикеры:



Сьюзан Кинг (Susan King), Telefilm Canada (Канада),



Марина Кудерчук, Государственное агентство Украины по вопросам кино (Украина)



Луиза О'Брайен-Моран (Louise O'Brien-Moran), Manitoba Film & Music (Канада)



Екатерина Вишневская, FILM.UA Group (Украина)



Гэвин Рирдон (Gavin Reardon), Incendo (Канада)



Одиннадцатый Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2021 будет проходить 14-15 сентября в гибридном формате - события будут происходить вживую с ограниченным количеством зрителей в Hyatt Regency Kyiv с прямой трансляцией на аналитическом медиаресурсе Media Business Reports (MBR).



В двухдневной программе KMW 2021 - 20 секций: панельные дискуссии, презентации, доклады и inspiration talks с участием международных медиаэкспертов, трендсеттеров аудиовизуальной индустрии, государственных управленцев и топ-менеджеров ведущих украинских медиакомпаний и продакшенов. Участники форума узнают о последних тенденциях, успешных кейсах и новых ценностях в аудиовизуальной индустрии, инновационных технологиях и их использовании ведущими медиа.



Ознакомиться с программой, выбрать формат участия и зарегистрироваться можно уже на официальном сайте KMW 2021 .



"Вторая Конференция по копродукции" пройдет в несколько этапов и представит производителям контента обеих стран механизмы функционирования Соглашения о совместном производстве Украины и Канады, также будут проведены питчинг проектов Украины и Канады, направленные на выявление потенциала и установление коллабораций. Кроме того, проектом предусмотрены индивидуальные В2В встречи для продюсеров с потенциальными партнерами. В прошлом году, в рамках European Film Market (Berlinale), во время первой Конференции было проведено более семидесяти встреч между канадскими и украинскими продюсерами, на этот раз организаторы ожидают еще более высоких показателей.



Организаторы "Второй Конференции по копродукции" - Украинская киноассоциация и Посольство Канады в Украине.



Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Канадской Ассоциации медиапродюссеров (CMPA), Telefilm Canada, Департамента канадского наследия.



Исполнитель проекта: консалтинговая компания Media Resources Managemet (MRM).



График реализации проекта "Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина - Канада":



10 сентября - Дискуссия "Начинаем: канадско-украинская копродукция в действии" на Международном кинофестивале в Торонто



15 сентября - Дискуссия "Начинаем: канадско-украинская копродукция в действии"



24 сентября - 24 октября - прием заявок для участия в питчинге для Украины и Канады.



5 ноября - объявление списка проектов, отобранных для участия в питчинге.



10 ноября - панельная дискуссия о действии Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Украиной и Канадой и системе поддержки в двух странах при участии канадских и украинских представителей индустрии, в частности таких организаций, как Госкино, Telefilm Canada, Украинская киноассоциация, Канадская Ассоциация медиа-продюссеров и др. Также спикеры сосредоточатся на технических деталях Соглашения - условиях и возможностях, требовании к проектам, рекомендациях по представлению заявок и поиска партнеров для сотрудничества в обеих странах.



11 ноября - онлайн-питчинг украинских и канадских проектов, по результатам которого будут подобраны потенциальные партнеры и организованы личные онлайн-встречи.



16 ноября - встречи украинских и канадских производителей контента.