Авторы идеи убеждены, что историческая памятка сможет выглядеть гармонично рядом с современными зданиями. Девелопер уверяет, что в этой зоне не будет никаких высотных наслоений. Здание было и останется пятиэтажным. Специалисты лишь восстановят и укрепят его фасад, реставрируют крышу, осовременят парадную лестницу.

Согласно планам застройщика, к 2025 в этой локации должен появиться современный бутиковый бизнес-центр REITER HALL. Сейчас проект прошел все необходимые инстанции, связанные с соблюдением правил охраны культурного наследия – как в Украине, так и на международном уровне. Есть разрешительные документы от Министерства культуры и информационной политики, Института археологии НАН Украины, Департамента охраны культурного наследия КГГА.

К тому же проект прошел международную независимую экспертизу и ждет получения сертификата LEED. Глава компании Эмиль Соловьев проинформировал общественность столицы: "Мы получили высокий балл как знак того, что не только сохраняем историческое здание, а значительно повышаем его эксплуатационные характеристики. Например, цикл жизни кирпича, который простоял с 1914 года, мы продлеваем гарантированно на будущие сто лет".

Для того чтобы реализовать такой масштабный проект как REITER HALL в исторической части мегаполиса, компании пришлось тщательно изучить опыт европейских архитектурных институтов. Прежде всего тех, кто имеет реальный опыт восстановления памятников истории с учетом ограниченной территории.

После длительных консультаций компания остановила свой выбор на архитектурном бюро из Швеции в сочетании с видением украинского архитектора Андрея Пашенько. Проект призван показать тесное взаимодействие и синергию прошлого и будущего. Авторы идеи подчеркивают, что настроены вдохнуть новую жизнь в историческое здание, возвращая ему первоначальный вид, укрепив новейшими конструктивными решениями.

Как девелопер проекта, компания НЕСТ планирует заняться современным обустройством территории. В частности, ландшафтным дизайном прилегающего сквера, чтобы локация REITER HALL была интересной как для бизнеса, так и для жителей и гостей Киева.