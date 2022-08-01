Стартовый матч УПЛ состоится на НСК "Олимпийский", - СМИ
В стартовом матче нового чемпионата Украины по футболу 23 августа в Киеве "Шахтер" может сыграть с "Кривбассом"
Об этом сообщает канал Чистый Подкаст в YouTube.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, новый футбольный сезон 23 августа откроет "Шахтер" на столичном НСК "Олимпийский". По его данным, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко предлагает, чтобы "горняки" сыграли в стартовой игре с "Кривбассом" из Кривого Рога, который после возрождения и долгого перерыва вернулся в высший дивизион.
Жеребьевка календаря УПЛ состоится на этой неделе, тогда и станет окончательно известно расписание матчей.
- 14 июля "Шахтер" назначил новым главным тренером хорвата Игоря Йовичевича.
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