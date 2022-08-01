Об этом сообщает канал Чистый Подкаст в YouTube.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новый футбольный сезон 23 августа откроет "Шахтер" на столичном НСК "Олимпийский". По его данным, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко предлагает, чтобы "горняки" сыграли в стартовой игре с "Кривбассом" из Кривого Рога, который после возрождения и долгого перерыва вернулся в высший дивизион.

Жеребьевка календаря УПЛ состоится на этой неделе, тогда и станет окончательно известно расписание матчей.

14 июля "Шахтер" назначил новым главным тренером хорвата Игоря Йовичевича.

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