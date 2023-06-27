Стартовая цена – более $50 тыс.: на аукцион выставят свитер принцессы Дианы
Sotheby's Fashion Icons в Нью-Йорке выставит на аукцион свитер "Черная овца", который принцесса Диана надевала на матч по поло в 1981 году. Стартовая цена лота составила $50 тысяч
Об этом пишет CNN.
Аукцион продлится с 31 августа по 14 сентября. Организаторы ожидают, что свитер будет стоить от 50 000 до 80 000 долларов США.
"Этот исключительный предмет одежды передает грацию, очарование и ее (принцессы Дианы, - ред.) острый взгляд на моду. Для меня большая честь выставить этот исторически важный свитер на нашем первом аукционе Fashion Icons, поставив его вместе с другими памятными и культурно важными предметами одежды", - сказала Синтия Холтон, руководитель отдела моды и аксессуаров Sotheby's.
Издание рассказывает, что в 1979 году художницы Салли Муир и Джоанна Осборн и их лейбл трикотажных изделий Warm & Wonderful создали вязаный алый шерстяной свитер, украшенный рядами белых овец с одной черной по центру.
Через несколько недель после появления Дианы в этом свитере, дизайнерам поступило письмо из Букингемского дворца, в котором сообщалось, что принцесса повредила свой любимый свитер (на изображениях, предоставленных аукционным домом, видна небольшая дыра на одном из манжетов) с просьбой отремонтировать или предоставить новый свитер .
Фото: CNN
Аукцион Sotheby's сообщает, что первый оригинальный свитер был снова найден в марте этого года художницами на чердаке.
Издание отмечает, что производство этих свитеров прекратилось в 1994 году, однако в 2020 году авторы снова начали производить копии известного дизайна. Один свитер был изготовлен специально для актрисы Эммы Коррин, сыгравшей Диану в четвертом сезоне сериала "Корона" от Netflix.
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