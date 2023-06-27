Стартовая цена – более $50 тыс.: на аукцион выставят свитер принцессы Дианы

Об этом пишет CNN.

Аукцион продлится с 31 августа по 14 сентября. Организаторы ожидают, что свитер будет стоить от 50 000 до 80 000 долларов США.

"Этот исключительный предмет одежды передает грацию, очарование и ее (принцессы Дианы, - ред.) острый взгляд на моду. Для меня большая честь выставить этот исторически важный свитер на нашем первом аукционе Fashion Icons, поставив его вместе с другими памятными и культурно важными предметами одежды", - сказала Синтия Холтон, руководитель отдела моды и аксессуаров Sotheby's.

Издание рассказывает, что в 1979 году художницы Салли Муир и Джоанна Осборн и их лейбл трикотажных изделий Warm & Wonderful создали вязаный алый шерстяной свитер, украшенный рядами белых овец с одной черной по центру.

Через несколько недель после появления Дианы в этом свитере, дизайнерам поступило письмо из Букингемского дворца, в котором сообщалось, что принцесса повредила свой любимый свитер (на изображениях, предоставленных аукционным домом, видна небольшая дыра на одном из манжетов) с просьбой отремонтировать или предоставить новый свитер .

Фото: CNN

Аукцион Sotheby's сообщает, что первый оригинальный свитер был снова найден в марте этого года художницами на чердаке.

Издание отмечает, что производство этих свитеров прекратилось в 1994 году, однако в 2020 году авторы снова начали производить копии известного дизайна. Один свитер был изготовлен специально для актрисы Эммы Коррин, сыгравшей Диану в четвертом сезоне сериала "Корона" от Netflix.