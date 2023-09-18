Стартовало новое медиа Sestry, объединившее в редакции украинских переселенок со всего мира

Sestry будет выходить на трех языках — украинском, польском и английском.

Главной редактором проекта стала Мария Гурская - телеведущая и программный директор телеканала Эспрессо.

На сайте sestry.eu анонсируют вдохновляющие истории людей, которые, несмотря на войну, стали сильнее, о бизнесах, которым удалось не только выжить, но и крепко встать на ноги. Есть практические советы юристов, психологов, экспертов по рынку труда. Представлена в новом медиа и политика – интервью с мировыми лидерами, глубокая аналитика и публицистика от топспикеров.

Позиционирование медиа: для тех украинок, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны; для тех, кто в Украине — воюет, лечит, поддерживает экономику и инфраструктуру; для всех людей, желающих поддержать Украину и стремящихся к победе демократий над тиранией во всем мире.

Среди первых материалов онлайн-журнала — статья Виталия Портникова "Диалог с Украиной", эксклюзивные интервью с кинорежиссером Агнешкой Голланд и писательницей Оксаной Забужко, разговор о будущем Украины с профессором экономических наук, евродепутаткой от Польши Данутой Хюбнер оккупацию. Собеседники издания Sestry делятся своими размышлениями и наблюдениями о будущем Украины и мира, о настоящем и прошлом, которое является неотъемлемой частью грядущего.

Международный онлайн-журнал Sestry запускает польско-украинскую редакцию.

Ядро польской команды: Ежи Вуйцик - экс-заместитель главного редактора "Газеты Избирательной" и ее издатель; Йоанна Мосей — экс-заместитель главного редактора "Газеты Выборча" и ее исполнительный директор; Александра Клых - экс-замглавного редактора "Газеты Избирательной" и экс-главный редактор "Высоких каблуков".

С украинской стороны: Мария Гурская – журналистка и ведущая телеканала Эспрессо; Альбина Трубенкова - журналистка, экс-консультант из медиа правительственного офиса по Евроинтеграции и представительства ЕС в Украине; Наталья Ряба - журналистка, работала в украинской редакции RFI (Radio France internationale), бывшая старшая редактор недели на телеканале Украина 24; Ирина Твердовская – руководитель Коммуникационного Медиацентра при Посольстве Украины в Польше (2022-2023 годах) и Генконсульстве в Люблине.

Медиа создана при поддержке фондов Media Liberation Fund и Kulczyk Foundation и приглашает к диалогу и сотрудничеству: [email protected]