Стартовала регистрация абитуриентов на специальную сессию национального мультимедийного теста
Сегодня, 12 августа, для поступающих, не имеющих возможности зарегистрироваться для участия в тестировании в основной и дополнительный периоды, открыта такая возможность до 15 августа 2022 года
Об этом сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет.
Для этого необходимо создать регистрационную карту, а затем сформировать и отправить в региональный центр оценки качества образования необходимый комплект документов.
С 24 августа участники специальной сессии НМТ смогут узнать свои данные для входа на Информационную страницу . Выбрать населенный пункт для тестирования можно будет с 25 по 30 августа, а окончательно определиться с выбором населенного пункта – с 5 по 7 сентября.
До 10 сентября участники получат приглашение с датой и местом прохождения НМТ.
Тестирование пройдет с 12 по 16 сентября.
"Благодарю всех организаторов вступительной кампании этого года. Благодаря совместным усилиям каждый абитуриент может стать студентом желанного украинского университета", - написал Шкарлет.
- Напомним, Франковский университет начинает сотрудничество с одним из лучших университетов Британии.
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