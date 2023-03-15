Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

"Рамштайн-10 начинается. В этот раз встречаемся онлайн. Оставайтесь на связи!" – написал он.

Во вступительном слове перед заседанием группы глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что встреча будет сосредоточена на координации долгосрочной поддержки Украины.

"Сейчас мы находимся в решающем времени борьбы Украины за свободу. И мы все должны продемонстрировать нашу неизменную решимость и единство. Это означает выполнение наших обязательств – полностью и быстро. Мы должны обеспечить Украину всеми возможностями для предстоящей борьбы, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержки критичных возможностей, предоставляемых членами этой контактной группы. Следовательно, эта контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки", – сказал он.

Ллойд Остин добавил, что союзники будут работать над тем, чтобы найти пути получения Украиной новых боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

"Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой Контактной группы собираются вместе для разработки инновационных решений проблем промышленного производства. И я уверен, что мы будем продолжать шагать, чтобы удовлетворить потребности Украины этой весной и дальше", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона рассказал, что к виртуальной встрече присоединились члены Контактной группы со всего мира и большинства часовых поясов, включая друзей из Америки, Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона.

"Присутствующие здесь сегодня страны понимают ставки войны по выбору России - как для украинского народа, так и для мира. Это самая большая угроза европейской безопасности с начала холодной войны после Второй мировой войны. И это прямое нападение на основанный на правилах международный порядок, держащий всех нас в безопасности", - подчеркнул Остин.

Он напомнил, что за последний год Вооруженные Силы Украины одержали несколько ошеломляющих побед на поле боя, в то же время быстро сформировав украинскую армию в сильную, профессиональную силу. И добавил, что Контактная группа "всегда стремится помогать вооруженным силам Украины получать то, что им нужно, когда им это нужно".

Ллойд Остин перечислил поддержку, выделенную Украине в последнее время, в частности, упомянул о выделении Украине еще 400 миллионов долларов помощи от США, а также о расширении коалиции стран, готовых предоставить Украине танки "Леопард" и системы противовоздушной обороны.

Глава Пентагона выразил уверенность в том, что союзники продолжат наращивать поддержку Украины и выполнят взятые на себя обязательства.

"После 10 встреч Контактной группы наше единство усилий продолжает оставаться мощным источником силы. И мы будем решительны и едины в поддержке права Украины жить как свободной и суверенной страны - сколько угодно", - подчеркнул Остин.