Стартовал Всемирный экономический форум в Давосе: на нем нет представителей России
16 января в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум. В этом году на нем нет ни одного представителя России, что связано с войной в Украине
Об этом пишет Bloomberg .
"Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемой частью Давоса... В этом году их ноль. Война в Украине и остракизм России со стороны Запада фактически изгнали олигархов с ежегодной встречи капиталистических элит", - отмечает издание.
Для участия в нынешнем мероприятии зарегистрировано примерно 116 миллиардеров, что на 40% больше десяти лет назад. Форум продлится до 20 января. Кроме отсутствующих россиян, на форуме в этом году нет представителей Китая, поскольку страна переживает очередную волну коронавируса.
Последнее событие происходило вживую в 2020 году — еще до разгара пандемии COVID-19. В 2021-м форум прошел онлайн, а в 2022-м мероприятие впервые в истории перенесли с зимы на лето.
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