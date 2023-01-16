Об этом пишет Bloomberg .

"Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемой частью Давоса... В этом году их ноль. Война в Украине и остракизм России со стороны Запада фактически изгнали олигархов с ежегодной встречи капиталистических элит", - отмечает издание.

Для участия в нынешнем мероприятии зарегистрировано примерно 116 миллиардеров, что на 40% больше десяти лет назад. Форум продлится до 20 января. Кроме отсутствующих россиян, на форуме в этом году нет представителей Китая, поскольку страна переживает очередную волну коронавируса.

Последнее событие происходило вживую в 2020 году — еще до разгара пандемии COVID-19. В 2021-м форум прошел онлайн, а в 2022-м мероприятие впервые в истории перенесли с зимы на лето.

В Лас-Вегасе (США) 5 января стартовала одна из самых больших в мире технологических выставок . Представителей России туда принципиально не пригласили по политическим мотивам.

В ноябре 2022 г. российскую делегацию не пустили на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве.

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