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Стартовал спецпроект "Корни": Санина рассказала о традиции Киевщины - бортничестве

25 октября, 2023 среда
16:27
Украина

По инициативе Министерства культуры и информационной политики стартовал спецпроект "Корни", рассказывающий о нашем нематериальном наследии

Об этом сообщает МКИП.

Проект позволяет узнать украинские традиции от людей, имеющих генетические корни в регионах, где эти традиции живут.

Украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о традиции Киевщины – бортничестве.

На фото: Юлія Саніна

"Киев - это мой город силы. Очень горжусь быть коренной киевлянкой. Музей под открытым небом в Пирогове, в котором проходила съемка проекта, знаком мне с детства - со школьных экскурсий. Локация, в которой мы делали фотосессию, присутствует в нашем видео на песню Helpless. Во время съемок этого клипа я ждала ребенка, поэтому эти воспоминания стали еще теплее... Киев - город с величественной историей, бешеным ритмом и очень интересными людьми со всей Украины. Киев меня очень вдохновляет", - сказала Санина.

На фото: Юлія Саніна

Не только богатая история и культурное наследие отличают Киевскую область в Украине, но и уникальный народный промысел, называемый бортничеством. Это древвняя технология добычи меда и других продуктов от пчел, имеющая свою специфику и глубокие корни в истории региона, говорится в материале.

Бортничество – это вид лесного пчеловодства, где мед и воск собирались из роев пчел, живших в дуплах деревьев, которые называли "борты". Сначала люди пользовались природными дуплами, а затем стали их делать самостоятельно в деревьях. Для этого промысла бортники разработали специальную технику и инструменты для работы с пчелами и добыче меда.

На фото: Юлія Саніна

Традиционно бортничество было мужским делом и передавалось по наследству от отца к сыну вместе с бортами и пасеками. Так образовывались целые династии пчеловодов.

Бортники делали ульи в стволах деревьев или использовали естественные. Они делали отверстия в деревьях, если там жили пчелы, и ухаживали за роями, особенно зимой. Два раза в год, весной и осенью, бортники собирали мед и другие продукты от пчел, оставляя треть меда для пчел на зимний период.

На фото: Юлія Саніна

Сообщается, для изготовления ульев брали бревна разных пород деревьев, например, дуба, сосны, липы или ольхи. Затем в них выдалбливали полость. Чтобы подняться на дерево, пчеловод использовал кожаные или конопляные веревки длиной 25-30 метров. К веревке прикрепляли сиденье, которое называли насестом, и крюк. Мед собирали в специальный ящик, который звали "лазень". Позже стали пользоваться стремянками для удобства. Пчел окуривали специальной ветвью деревья с деревянными занозами на одном краю, которую называли "курель". На своих инструментах, таких как крюк, сиденья и доски длинные, бортники часто делали геометрические резьбы.

На фото: Юлія Саніна

Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины

Бортничество было распространено не только на Киевщине, но и во многих других регионах Украины: в Карпатах, на Полтавщине, Подолье и Полесье. Но на большинстве территорий его еще в XIX веке заменили более современными методами пчеловодства.

Сегодня бортничество не является массовой отраслью сельского хозяйства Киевской области, но остается важным элементом истории и культурного наследия региона.

Детали о бортничестве.

Проект реализован при поддержке журнала Marie Claire и независимого агентства SLAY agency, выступившего креативным партнером. Локацию предоставил Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.

Культура
Киевщина
новости Киева
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