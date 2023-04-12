Стартовал конкурс на Государственную премию имени Довженко - 2023. Условия представления произведений

Об этом сообщили в Государственном агентстве по кино

Премия присуждается за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства ежегодно до 10 сентября, дня рождения Александра Довженко. Каждый год присуждается только одна премия. Произведения и документы претендентов на премию этого года можно подавать до 1 июня 2023 года.

Премию имени украинского кинорежиссера и писателя Александра Довженко присуждают и отдельным кинематографистам, и творческим коллективам. Коллектив, выдвигаемый на соискание премии, не может превышать 5 человек и должен включать только тех авторов, чей творческий вклад был наиболее значительным.

Премия может быть присуждена гражданам Украины и других государств и лицам без гражданства.

Произведения, ранее отмеченные или выдвинутые на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, на соискание Государственной премии Украины имени Александра Довженко не выдвигают.

Повторно премия может быть присуждена мастеру при наличии новых достижений в области киноискусства, но не ранее, чем через пять лет после предварительного присуждения.

Представление произведений осуществляет Министерство культуры и информационной политики, творческие союзы, кино-, теле-, видеостудии, художественные учреждения и научные учреждения, общественные организации, редакции газет и журналов.

Как податься на конкурс

Произведения, выдвинутые на соискание премии, представляют в Комитет по Государственной премии Украины имени Александра Довженко вместе с письмом, подписанным руководителем организации, выдвинувшей произведение. В письме должны быть указаны: автор (авторы), название произведения, год его создания, киностудия или другая организация, где создан фильм, общая оценка произведения (творчества автора) и мотивация выдвижения на соискание премии.

К письму добавляют:

справку о жизни и творчестве лиц, выдвинутых на соискание премии в произвольной форме;

протокол заседания организации, на котором было принято решение о выдвижении произведения (автора) на соискание премии (должен быть заверен мокрой печатью и подаваться в полном виде с детальным изложением предложений и обоснований конкретных лиц по выдвинутой кандидатуре (произведению);

отзывы прессы.

Произведения и документы принимаются по адресу: 02156, г. Киев, ул. Киото, 27, Государственное агентство Украины по кино, каб. 415. Контактный тел.: (044) 33-44-240