Стартовал книжный конкурс Best Book Award 2021

Глава Большого жюри - Богдан Тихолоз - литературовед, франковед, директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко, доцент кафедры теории и практики журналистики ЛНУ им. И. Франко.

"Уже более четверти века конкурс на лучшее украинское издание года (с недавних пор - Bookforum Best Book Award) не просто определяет лидеров книжного рынка, а ориентирует читателей и вообще "людей книги" на издания, которые имеют шансы стать событиями года, - подчеркивает Богдан Тихолоз. - Как и каждый конкурс, это на самом деле не столько соревнования, сколько игра, где есть победители и не бывает проигравших. а высшим судьей является не Большое жюри, а читатель, который любит книгу не только до глубины души, но и до глубины своего кармана - и проголосует за нее рублем (или нет) ".

Чтобы номинировать книгу на нынешний конкурс Best Book Award, нужно заполнить анкеты и направить до 30 августа 2021 года.

К участию в Конкурсе принимают книги, которые:

● выданы в Украине или за пределами Украины на украинском языке, или же украинских авторов на разных языках, или на украинскую тематику в течение 2020-2021 гг .;

● изданы впервые и такие, которые не участвовали в конкурсе прошлых лет

● переизданы со значительными изменениями, дополнениями, концептуально обновленные по содержанию и оформлению;

● многотомные издания являются завершенными и все тома представленные на конкурс;

● не содержат материалов, запрещенных к опубликованию и распространению действующим законодательством Украины.

Все требования и Положения о Конкурсе - по ссылке.

Победителей премии BookForum Best Book Award 2021 объявят во время торжественной церемонии награждения 16 сентября на Львовском международном 28 BookForum.

В прошлом году на конкурс Best Book Award 72 издательства подали 451 книжку. Гран-при получила "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута" (Издатель Александр Савчук, Харьков), лучшей в номинации "Современная украинская проза" признана книга Ольги Куприян "Я, Нина" Янины Соколовой (издательство # Книголав, Киев), в номинации "Современная украинская поэзия" - "Тюремная песня" Елены Герасимьюк (издательство "Лютое дело", Киев), а в" Non-fiction "-" Антология украинской кинокритики 1920-х в трех томах "("Национальный центр Александра Довженко", Киев).

Полный список лауреатов Best Book Award 2020 доступен онлайн .

28 Львовский международный BookForum состоится 15-19 сентября 2021 во Львове при поддержке Украинского культурного фонда, Львовского городского совета и Львовской облгосадминистрации.

Уже 28 лет BookForum является международной платформой, вокруг которой собираются специалисты различных сфер, чтобы обмениваться идеями и знаниями, представить достижения и обсуждать проблемы.

В этом году BookForum впервые за всю историю состоится в гибридном формате: онлайн и оффлайн. Запланировано более 100 событий, панельных дискуссий и традиционная Ночь Поэзии и музыки non-stop, приглашены гости со всей Украины, а также ЕС, США, Южной Америки и Африки.