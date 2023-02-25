Стартовал грантовый проект по изданию двуязычных книг Tales of EUkraine
Федерация европейских издателей и Украинский институт книги создали проект Tales of EUkraine, цель которого – обеспечить украинских детей, вынужденно выехавших в Европу, двуязычными книгами
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации европейских издателей.
Известно, что проект Tales of EUkraine основан в сотрудничестве с шестью национальными ассоциациями издателей Европы: Италия, Польша, Румыния, Болгария, Германия, Словакия. Его презентация состоится на Болонской международной ярмарке детской книги 6 марта.
Рикардо Франко Леви, президент Федерации европейских издателей и Ассоциации издателей Италии, заявил:
"С начала российской агрессии против Украины европейские издатели проявляют солидарность с украинскими коллегами. Мы благодарны Европейской Комиссии за признание ценности Tales of EUkraine. Благодаря проекту европейские издатели смогут продолжать помогать украинским беженцам и одновременно поддерживать восстановление книжного сектора в Украине".
В частности, сообщается, что проект Tales of EUkraine создаст каталог прав из более чем 100 украинских детских книг, которые можно приобрести в разных странах Европы. При поддержке национальных ассоциаций издатели смогут купить права на книги и опубликовать их.
Известно, что после этого национальные ассоциации издателей приобретут значительную часть печатных экземпляров за счет Creative Europe и будут контролировать их распространение. Ассоциации издателей будут полагаться на сеть неправительственных организаций, государственных учреждений и других субъектов, обладающих необходимым опытом для передачи книг в центры мигрантов и других соответствующих общественных организаций.
Также отмечается, что Tales of EUkraine продлится три года, до октября 2025 года.
- В годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину Федерация европейских издателей начинает акцию поддержки украинского книжного проекта "Война голосами детей".
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