Стартовал грантовый проект по изданию двуязычных книг Tales of EUkraine

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации европейских издателей.

Известно, что проект Tales of EUkraine основан в сотрудничестве с шестью национальными ассоциациями издателей Европы: Италия, Польша, Румыния, Болгария, Германия, Словакия. Его презентация состоится на Болонской международной ярмарке детской книги 6 марта.

Рикардо Франко Леви, президент Федерации европейских издателей и Ассоциации издателей Италии, заявил:

"С начала российской агрессии против Украины европейские издатели проявляют солидарность с украинскими коллегами. Мы благодарны Европейской Комиссии за признание ценности Tales of EUkraine. Благодаря проекту европейские издатели смогут продолжать помогать украинским беженцам и одновременно поддерживать восстановление книжного сектора в Украине".

В частности, сообщается, что проект Tales of EUkraine создаст каталог прав из более чем 100 украинских детских книг, которые можно приобрести в разных странах Европы. При поддержке национальных ассоциаций издатели смогут купить права на книги и опубликовать их.

Известно, что после этого национальные ассоциации издателей приобретут значительную часть печатных экземпляров за счет Creative Europe и будут контролировать их распространение. Ассоциации издателей будут полагаться на сеть неправительственных организаций, государственных учреждений и других субъектов, обладающих необходимым опытом для передачи книг в центры мигрантов и других соответствующих общественных организаций.

Также отмечается, что Tales of EUkraine продлится три года, до октября 2025 года.