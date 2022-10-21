Стартовал форум по вопросам безопасности и внешней политики The Rīga Conference 2022
Начал работу ежегодный форум по вопросам безопасности и внешней политики The Rīga Conference 2022, в котором примут участие более пятисот участников из 38 стран. Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Латвии
Среди участников Форума – помощник генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Байбу Браже; ссполнительный вице-президент Европейской комиссии (ответственный за "экономику, работающую на людей") Валдис Домбровскис и руководитель отдела планирования политики генерального секретаря НАТО профессор Бенедетта Берти.
Открывать конференцию будут президент Латвийской Республики Эгилс Левитс и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.
Еспресо, как информационный партнер мероприятия, будет транслировать отдельные панели конференции 21 октября 2022 года:
10:00-11:00 REALPOLITIK VS IDEALPOLITIK: ЗАПАД ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ. ОТКРЫТИЕ РИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ - 2022
Спикеры:
- Эгилс Левитс, президент Латвийской Республики
- Посол д-р Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности
- Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции
Модератор: Сандра Калниете, опытный дипломат, латвийский политик, депутат Европейского парламента с 2009 года
12:30-13:30 МЕСТО ДЛЯ МАНЕВРА В ВОСТОЧНОМ ПАРТНЕРСТВЕ: ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЕЙ С ЕС
Спикеры:
- Климпуш-Цинцадзе Иванна, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (уточняется)
- Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента Украины (уточняется)
- Теймураз Джанджалия, заместитель министра иностранных дел Грузии
- Д-р Юлиан Гроза, директор Института европейской политики и реформ
Модератор: Сергей Капанадзе, бывший вице-спикер парламента Грузии и бывший заместитель министра иностранных дел; Основатель GRASS и FactCheck; профессор Кавказского университета
14:30-15:30 ПОБЕДА УКРАИНЫ ПЕРЕД МИРОМ
Спикеры:
- Клаудия Майор, руководитель отдела международной безопасности Немецкого института международных дел и безопасности
- Анна Шелест, директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма"» и главный редактор UA: Ukraine Analytica
- Томас Кляйне-Брокхофф, вице-президент и исполнительный директор Берлинского офиса Немецкого фонда Маршалла
- Алексей Арестович, советник Офиса президента Украины (уточняется)
Модератор: Кимберли Дозьер, соавтор журнала TIME
Чтобы ознакомиться с полной программой Рижской конференции - 2022, посетите https://rigaconference.lv/agenda/
The Rīga Conference 2022 организована Латвийской трансатлантической организацией, министерством иностранных дел Латвийской Республики и министерством обороны Латвийской Республики в тесном сотрудничестве с отделом публичной дипломатии НАТО и Фондом Конрада Аденауэра в странах Балтии.
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