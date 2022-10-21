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Стартовал форум по вопросам безопасности и внешней политики The Rīga Conference 2022

21 октября, 2022 пятница
10:00
Новости

Начал работу ежегодный форум по вопросам безопасности и внешней политики The Rīga Conference 2022, в котором примут участие более пятисот участников из 38 стран. Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Латвии

Среди участников Форума – помощник генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Байбу Браже; ссполнительный вице-президент Европейской комиссии (ответственный за "экономику, работающую на людей") Валдис Домбровскис и руководитель отдела планирования политики генерального секретаря НАТО профессор Бенедетта Берти.

Открывать конференцию будут президент Латвийской Республики Эгилс Левитс и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

Еспресо, как информационный партнер мероприятия, будет транслировать отдельные панели конференции 21 октября 2022 года:

10:00-11:00 REALPOLITIK VS IDEALPOLITIK: ЗАПАД ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ. ОТКРЫТИЕ РИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ - 2022

Спикеры:

  • Эгилс Левитс, президент Латвийской Республики
  • Посол д-р Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности
  • Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции

Модератор: Сандра Калниете, опытный дипломат, латвийский политик, депутат Европейского парламента с 2009 года

12:30-13:30 МЕСТО ДЛЯ МАНЕВРА В ВОСТОЧНОМ ПАРТНЕРСТВЕ: ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЕЙ С ЕС

Спикеры:

  • Климпуш-Цинцадзе Иванна, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (уточняется)
  • Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента Украины (уточняется)
  • Теймураз Джанджалия, заместитель министра иностранных дел Грузии
  • Д-р Юлиан Гроза, директор Института европейской политики и реформ

Модератор: Сергей Капанадзе, бывший вице-спикер парламента Грузии и бывший заместитель министра иностранных дел; Основатель GRASS и FactCheck; профессор Кавказского университета

14:30-15:30 ПОБЕДА УКРАИНЫ ПЕРЕД МИРОМ

Спикеры:

  • Клаудия Майор, руководитель отдела международной безопасности Немецкого института международных дел и безопасности
  • Анна Шелест, директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма"» и главный редактор UA: Ukraine Analytica
  • Томас Кляйне-Брокхофф, вице-президент и исполнительный директор Берлинского офиса Немецкого фонда Маршалла
  • Алексей Арестович, советник Офиса президента Украины (уточняется)

Модератор: Кимберли Дозьер, соавтор журнала TIME

Чтобы ознакомиться с полной программой Рижской конференции - 2022, посетите https://rigaconference.lv/agenda/

The Rīga Conference 2022 организована Латвийской трансатлантической организацией, министерством иностранных дел Латвийской Республики и министерством обороны Латвийской Республики в тесном сотрудничестве с отделом публичной дипломатии НАТО и Фондом Конрада Аденауэра в странах Балтии.

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