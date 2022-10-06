Стартовал большой процесс по возвращению защитников Мариуполя, - начальник штаба полка "Азов" Кротевич
Начальник штаба первый заместитель командира полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич отметил, что в российском плену до сих пор остается более 2 тыс. защитников Мариуполя
Об этом он сказал на пресс-конференции освобожденных командиров "Азова" в эфире телеканала "Эспрессо".
"Процесс обмена пленными - это непростая задача. Основное, что произошло после нашего обмена - это старт большого процесса по возвращению защитников Мариуполя. Вышедший из плена весь офицерский состав активно сотрудничает с координационным штабом по освобождению пленных. Никто не забыт. Главное, что процесс идет. За то короткое время, как мы вернулись из плена, состоялись необходимые меры по обеспечению и налаживанию процесса быстрого восстановления бойцов, - отметил Кротевич.
Начальник штаба полка "Азов" также добавил, что освобожденные из плена бойцы почувствовали единодушную поддержку нашей страны.
"Это действительно помогает как в реабилитации бойцов, так и в желании вернуться на фронт и защищать страну. Наша война продолжается. Продолжается в плену, на поле боя, в процессе восстановления. Наш путь - это защита Родины и нашей нации. Наша цель - это победа. Наш подход – это профессионализм, высокие стандарты, самоотверженная борьба в пользу нашей страны", - подчеркнул Кротевич.
- 6 октября офицер разведки полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что не все освобожденны азовцы готовы к общению с представителями СМИ и медиа. Он подчеркнул, что к медийности освобожденных азовцев нужно подходить с осторожностью.
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