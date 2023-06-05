Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, некоторые покупки оптимистично настроенных инвесторов повысили стоимость компании за последние месяцы в преддверии объявления Neuralink о том, что регулирующие органы США одобрили испытание ее мозгового чипа на людях.

Эксперты также отмечают, что Neuralink требуется несколько лет для получения разрешения на коммерческое использование. Компания сталкивается с другими проблемами – федеральными расследованиями по проведению опытов на животных.

В то же время сделки с акциями на сумму около $5 млрд проводились акционерами, такими как сотрудники и первые сторонники компании, а не Neuralink продавала новые акции инвесторам. Reuters отмечает, что скачок оценки Neuralink во вторичных сделках резко контрастирует с другими стартапами. По данным платформы рыночных данных Caplight, около 85% компаний сейчас оцениваются на вторичных торгах со средним дисконтом 47% к их последнему раунду финансирования.