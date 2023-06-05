Стартап Илона Маска Neuralink подорожал до $5 млрд, - Reuters
Стартап Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink за два года вырос в цене с $2 млрд до около $5 млрд
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, некоторые покупки оптимистично настроенных инвесторов повысили стоимость компании за последние месяцы в преддверии объявления Neuralink о том, что регулирующие органы США одобрили испытание ее мозгового чипа на людях.
Эксперты также отмечают, что Neuralink требуется несколько лет для получения разрешения на коммерческое использование. Компания сталкивается с другими проблемами – федеральными расследованиями по проведению опытов на животных.
В то же время сделки с акциями на сумму около $5 млрд проводились акционерами, такими как сотрудники и первые сторонники компании, а не Neuralink продавала новые акции инвесторам. Reuters отмечает, что скачок оценки Neuralink во вторичных сделках резко контрастирует с другими стартапами. По данным платформы рыночных данных Caplight, около 85% компаний сейчас оцениваются на вторичных торгах со средним дисконтом 47% к их последнему раунду финансирования.
- Neuralink специализируется на разработке мозговых имплантов с 2016 года и надеется, что в конце концов они станут решением в случаях неизлечимых состояний, таких как паралич и слепота.
- В марте стало известно, что Neuralink обратился в один из крупнейших центров нейрохирургии США как к потенциальному партнеру по клиническим испытаниям, готовясь протестировать свои устройства на людях, как только регулирующие органы дадут разрешение.
- В мае компания сообщила, что стартап Маска получил одобрение Управления продовольствия и медикаментов США относительно испытаний на людях.
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