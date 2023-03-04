Старт в апреле: Байден собирает команду для президентской гонки, - Reuters
Президент США Джо Байден готовится к старту своей предвыборной кампании, который может состояться в апреле этого года
Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что сейчас его команда пытается привлечь ключевых представителей демократов. Национальный комитет демократов (DNC) создаст "национальный совет консультантов", в состав которого войдут "политики-звезды". Они известны своими собственными амбициями на более высокие должности, но остались на заднем плане после того, как демократы сохранили свое большинство в Сенате на собрании 2022 года.
Новый консультативный совет будет использоваться для демонстрации единства партии, стоящей за кандидатом, поездок по стране для участия в предвыборной кампании и интервью на телевидении от имени партии и кандидата.
По информации Reuters, Джо Байден собирается объявить о своем повторном выдвижении на выборах в апреле, хотя дата может измениться. Сейчас его команда делает другие шаги, включая выбор руководителя компании и города, где состоится партийная конвенция в 2024 году.
- В конце февраля стало известно, что Байден, вероятнее всего, вторично выдвинет свою кандидатуру на должность главы Белого дома и в этом у него будет поддержка ближайших.
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