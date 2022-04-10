Старший офицер в Мариуполе подорвался вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась врагу, – Арестович

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

"По предварительной информации, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, получив ранения. находясь в окружении врагов, взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась врагу", – сказал Арестович.

Последними словами украинского офицера стали "Слава Украине".

Напомним, в Мариуполе продолжается зачистка мирных жителей, оккупанты фотографируются с телами людей, хвастаясь "победой".

9 апреля в боях за Мариуполь погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев, воевавший в составе подразделения морской пехоты.

Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя.

Городской голова Вадим Бойченко считает , что Российская Федерация совершает на украинской земле геноцид и если кто-нибудь когда-нибудь представлял себе ад, то он сегодня есть и это город Мариуполь.

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