Старший лейтенант ВСУ: Ощущаем нехватку боеприпасов на фронте
Старший лейтенант ВСУ "Легион Свободы" Леонид Поляков из Бахмутского направления отметил, что в Украине до сих пор не решена проблема с боеприпасами
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Если вспомнить первые месяцы полномасштабного вторжения, а именно бои за Северодонецк и Лисичанск, то приводили статистику, что россияне меньше, чем за пол года израсходовали 7 млн снарядов. Сейчас они наладили производство боеприпасов, где-то 2 млн в год. И это в 5 раз. больше, чем до полномасштабного вторжения", - заметил Поляков.
По его словам, сейчас в Украине проблема с боеприпасами до сих пор не решена, и это ощущается на фронте.
"Западные партнеры нам помогают, но недостаточно. Они не рассчитывали на столь большую войну, где отстреливается такое большое количество боеприпасов. Решающим фактором в войне будут и боеприпасы, и дроны, и высокоточное вооружение", - подчеркнул Поляков.
- Украинские военные продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожье. Защитники имеют продвижение на южном фланге Бахмутского направления и районе Вербового.
- Оккупанты 6 октября возобновили наступательные действия под Купянском на Харьковщине, однако, по мнению аналитиков ISW, деградированные группировки не способны вести полноценные наступательные действия в этом районе
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное