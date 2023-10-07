Старший лейтенант ВСУ: Ощущаем нехватку боеприпасов на фронте

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если вспомнить первые месяцы полномасштабного вторжения, а именно бои за Северодонецк и Лисичанск, то приводили статистику, что россияне меньше, чем за пол года израсходовали 7 млн снарядов. Сейчас они наладили производство боеприпасов, где-то 2 млн в год. И это в 5 раз. больше, чем до полномасштабного вторжения", - заметил Поляков.

По его словам, сейчас в Украине проблема с боеприпасами до сих пор не решена, и это ощущается на фронте.

"Западные партнеры нам помогают, но недостаточно. Они не рассчитывали на столь большую войну, где отстреливается такое большое количество боеприпасов. Решающим фактором в войне будут и боеприпасы, и дроны, и высокоточное вооружение", - подчеркнул Поляков.