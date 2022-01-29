Старшеклассников Винницы перевели на "дистанционку"

Такое решение 28 января приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС, чтобы не допустить повышения уровня заболеваемости острыми вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на официальный сайт Винницкого городского совета передает Еспресо.TV.



Так, по решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 31 января школьники младших классов и учащиеся Винницкой специальной школы для детей с нарушениями интеллектуального развития будут посещать уроки в обычном режиме согласно утвержденному расписанию учебных занятий с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований. Также в обычном режиме будут функционировать детские сады.



Читайте также: Минздрав: 2022-й может стать последним годом пандемии коронавируса



Учащиеся 5-11 классов учебных заведений всех форм собственности будут учиться дистанционно. Также в онлайн-режиме будут работать заведения внешкольного образования всех форм собственности.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb