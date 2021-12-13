Старше 60 лет граждане смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства: условия
С января 2022 года в рамках проекта есть Поддержка старше 60 лет граждане смогут потратить 1 тыс. грн за полную вакцинацию от COVID-19 на покупку лекарств
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19", - написал Зеленский.
По словам президента, это позволит большему числу людей воспользоваться проектом.
Зеленский добавил, что члены правительства уже получили поручение разработать механизм этой программы.
- Напомним, в понедельник, 13 декабря, в Украине стартовал проект Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки.
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