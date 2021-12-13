Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Старше 60 лет граждане смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства: условия

Старше 60 лет граждане смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства: условия

13 декабря, 2021 понедельник
15:32
Общество

С января 2022 года в рамках проекта есть Поддержка старше 60 лет граждане смогут потратить 1 тыс. грн за полную вакцинацию от COVID-19 на покупку лекарств

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19", - написал Зеленский.

По словам президента, это позволит большему числу людей воспользоваться проектом.

Зеленский добавил, что члены правительства уже получили поручение разработать механизм этой программы.

  • Напомним, в понедельник, 13 декабря, в Украине стартовал проект Поддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. Подать заявку на получение средств могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие "зеленые" сертификаты вакцинации. Заявку следует подавать в приложении "Дия". Потратить эти средства можно на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Коронавирус
COVID-19
Дія
Читайте также:
12 декабря, 2021 воскресенье
"Россия будет финансово изолирована". Песков подтвердил, что Байден предупредил Путина
На білоруському кордоні з Польщею
12 декабря, 2021 воскресенье
В ЕС из Беларуси прорываются не беженцы, а диверсанты частных армий, - Роман Бессмертный
Микола Чорновол
12 декабря, 2021 воскресенье
В Египте погиб отец бывшей народной депутата Татьяны Чорновол
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.81
    Покупка 26.81
    Продажа 27.09
  • EUR
    Покупка 30.18
    Продажа 30.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
13 декабря
17:17
НБУ
НБУ временно остановил лицензию финансовой компании и обязал два учреждения и ломбард устранить нарушения
17:14
Укрзализныця запустила самый длинный маршрут в стране
17:04
Эксклюзив
Анна Гопко
Путин не придумал схемы, как сохранить свои активы в случае отключения от системы SWIFT, - Гопко
17:00
вакцина
Программа на €35млн: ЕС будет платить за доставку вакцин для стран "Восточного партнерства", в частности, в Украину
16:47
"Торчат только головы пингвинов": у станции "Академик Вернадский" выпало рекордные 262 см снега
16:43
Дело "вагнеровцев"
Евросоюз ввел санкции против НДС Вагнера: кто в списке
16:40
PR
Микрокредит
Кэшбери Украина: Как быстро оформить кредит онлайн без отказа
16:30
танк россия
Россия накапливает войска на границе, чтобы принудить Украину и другие государства к диалогу по неудобным вопросам, - Минобороны
16:24
Расстрел Майдана: суд допросил действующего депутата Кубива по делу экс-начальника управления СБУ Киева
16:11
Президент Южной Африки заболел COVID-19
16:09
путин путлер
США назвали заявление Путина о "геноциде на Донбассе" попыткой переложить вину за страдания, которые причинила РФ
15:52
Эксклюзив
Нет смысла говорить об уголовной ответственности, - юрист Москалюк об инциденте с Гогилашвили
15:46
Зеленский vs Ахметов. Журнал "Фокус" определил 100 самых влиятельных украинцев 2021 года
15:33
В Киеве водитель Volkswagen протаранил три припаркованных автомобиля
15:27
Илон Маск
Илон Маск стал человеком 2021 года по версии журнала Time
15:23
Современные методы лечения геморроя
15:08
Иван Варченко
Гогилашвили должен понести уголовную ответственность за конфликт с полицейскими в зоне ООС, - экс-советник Авакова Варченко
15:04
Денис Шмигаль
Премьер-министр Шмигаль 17 декабря выступит в Совете по социально-экономической ситуации в стране
14:51
Руслан Стефанчук
Военная агрессия на Грушевского или отсутствие нардепов из-за пандемии: Стефанчук поддержал идею онлайн-голосований
14:47
Британія Омікрон
В Великобритании зафиксировали первую в мире смерть от "Омикрона"
14:43
Боевые гранаты, 2 тыс. патронов и тротил: СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки вблизи Киева
14:27
Мраморное море ждет экологическая катастрофа, - исследование
14:23
гривна
Чем больше давление на бизнес, тем больше тень: Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала законопроект №5600
14:01
зерно
"Зерновая" схема на 157 млн грн: экс-руководителей нескольких госпредприятий разоблачили на масштабных хищениях
13:54
"Омикрон" распространяется в Великобритании с "феноменальной скоростью"
13:45
Александр Гогилашвили
Экс-замглавы МВД Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" за конфликт с полицейскими в зоне ООС
13:33
Анн Линде
Глава МИД Швеции предостерегла РФ от дальнейшей агрессии против Украины
13:29
карантин
Ляшко предположил выход двух областей из "красной" зоны: сейчас жесткие ограничения действуют в 10 регионах
13:16
Виталий Портников: У "Северного потока-2" проблемы
13:11
Хосеп Боррель
ЕС рассматривает возможность введения санкций для сдерживания РФ, - Боррель
13:09
Венгрия
41,4% украинцев считают политику Венгрии по нацменьшинству на Закарпатье подготовкой к возможной оккупации, - опрос
12:33
Энтони Блинкен
"Путин хочет видеть прокачку газа": Блинкен назвал "Северный поток-2" инструментом давления на РФ
12:19
Что подарить на Новый год. Этикет подарков
12:16
Премьер-министр Израиля впервые в истории посетил ОАЭ
12:01
Виктор Ляшко
Около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии, - Ляшко
11:37
У побережья Швеции столкнулись два грузовых судна
11:29
На конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" победила индийская модель Гарнааз Сандху
11:25
Замглавы МВД Гогилашвили уволили с должности после конфликта с полицейскими в зоне ООС
11:10
Алексей Резников
Минобороны Украины обвиняет Германию в блокировании поставок оружия НАТО
11:01
"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: в Украине стартовал проект е-Поддержка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV