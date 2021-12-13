Старше 60 лет граждане смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства: условия

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19", - написал Зеленский.

По словам президента, это позволит большему числу людей воспользоваться проектом.

Зеленский добавил, что члены правительства уже получили поручение разработать механизм этой программы.