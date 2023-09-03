Староста Ворзеля во время речи назвал Россию "старшим братом", а войну - "сложностями"
Староста Ворзеля Андрей Липовецкий в своей речи в честь дня рождения поселка назвал Россию "старшим братом", заставившим украинцев "задуматься, правильно ли они двигаются"
Об этом в facebook сообщила местная жительница, ссылаясь на видео с телеграм-канала "Ирпень, Буча, Гостомель, Киев, Ворзель"
Липовецкий также назвал войну "сложностями", возникшими из-за "родственника".
"Мы сегодня двигаемся вперед, несмотря на такие сложности, которые есть в нашем обществе, в нашем государстве. Я хочу пожелать нашему поселку здоровья, благополучия, Божьей благодати, которая нам нужна ежедневно, чтобы мы могли перенести все те трудности, которые нам послал сегодня наш родственник или наш старший брат... И дал нам задуматься над нашей жизнью, как правильно или неправильно мы двигаемся", - сказал староста.
Местная жительница, опубликовавшая сообщение, призвала СБУ обратить внимание на голову села и сообщила, что уже обратилась в соответствующие органы.
"Таких лиц, как этот тип, называют консервами, потому что они сидят и ждут своего времени, а при случае сдадут врагу страну. Самое страшное, что он не один такой, их еще много...", - комментирует она.
- Религиозная община поселка Ворзель в воскресенье, 30 июля 2023 года, со второй попытки вошла в состав Православной церкви Украины.
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