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OPINION

Старость и деменция. Трамп лишит США ядерного оружия?

Алексей Голобуцкий
24 апреля, 2023 понедельник
10:09
Мнение

Экс-президент Америки немного забыл о своей базовой идеологии MAGA (Make America great again)

Трамп заявил, что хочет лишить Америку ядерного оружия: "Это такой уровень мощности, тепла и разрушения. Никто об этом не говорит. ... Мы должны избавиться от ядерного оружия. Вы знаете, одна из вещей, которую я собирался сделать, и я сделал бы, это денуклеаризация всего. Потому что вы должны избавиться от них. И Россия бы сделала это, и Китай бы сделал это. Я говорил об этом с Путиным. Ему нравилась эта идея.[Так что, мы убрали бы ядерное оружие?] Мы бы уничтожили ядерное оружие. Оно слишком разрушительно, так плохо и так опасно".

Старость и деменция? Трамп немного забыл о своей базовой идеологии MAGA (Make America great again)? И теперь он хочет забрать у Америки один из самых мощных сдерживающих инструментов (ибо очевидно, что ни Путин, ни Си на такой идиотизм не согласятся). А как тогда с величием? Величественным у него будет Путин?

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Байден точно помнит при любых обстоятельствах, что он хотел и хочет для Америки и мира. А вот 76-летнего Трампа догнал склероз. Любовь к России — это как сифилис, зря не проходит и последствия видны всем

Вот многие в них насмехаются над 80-летним Байденом, который почти всегда перецепляется за ступеньки. Но Байден точно помнит при любых обстоятельствах, что он хотел и хочет для Америки и мира. А вот 76-летнего Трампа догнал склероз. Любовь к России – это как сифилис, зря не проходит и последствия видны всем.

Интересно, станет ли это абсурдное заявление в разгар войны на европейском континенте последним провалом Трампа и, наконец, его политической карьеры?

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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