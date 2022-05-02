Starlink в Украине ежедневно имеет 150 тыс. активных пользователей, – глава Минцифры

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмме.



"По данным компании Apptopia, ежедневно Starlink в Украине имеет около 150 000 активных пользователей. Сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части", – написал он.



Восстановление интернет-связи на деоккупированных территориях с помощью Starlink происходит гораздо быстрее.



Так, в некоторых деревнях обстрелы повредили по 10 км кабеля. Восстановление его заняло бы гораздо больше времени, в то время как такие населенные пункты имеют интернет более оперативно – благодаря только одной станции Starlink.

Starlink Ukraine официально зарегистрировали на территории Украины.