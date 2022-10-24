Об этом сам Илон Маск заявил на своем Twitter-аккаунте

"Еще до того, как Минобороны ответит, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование", - написал Маск.

На твит изобретателя ответил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, подтвердил слова Маска и поблагодарил его за соответствующее решение.

"Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!", – написал министр.

Напомним, как ранее сообщал Илон Маск, SpaceX ежемесячно теряет $20 млн из-за неоплаченных услуг по Starlink и расходов на защиту от кибервойны.

В Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя

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