Starlink в Украине будет работать, даже если Пентагон откажется его финансировать, - Маск
Starlink продолжит работать в Украине даже в том случае, если Пентагон откажется его финансировать. Работа будет непрерывной
Об этом сам Илон Маск заявил на своем Twitter-аккаунте
"Еще до того, как Минобороны ответит, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование", - написал Маск.
На твит изобретателя ответил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, подтвердил слова Маска и поблагодарил его за соответствующее решение.
"Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!", – написал министр.
- Напомним, как ранее сообщал Илон Маск, SpaceX ежемесячно теряет $20 млн из-за неоплаченных услуг по Starlink и расходов на защиту от кибервойны.
- В Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя
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