Starlink Ukraine официально зарегистрировали на территории Украины, - Федоров
Спутниковая платформа связи Starlink Ukraine с сегодняшнего дня официально зарегистрирована на территории Украины
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По предварительным данным, сегодня на территории Украины была официально зарегистрирована спутниковая платформа связи Starlink Ukraine.
- Напомним, что 19 апреля Starlink, проект компании Илона Маска SpaceX, предоставляющий услуги спутникового интернета, планировал открыть официальное представительство в Украине.
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