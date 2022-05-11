Об этом Илон Маск пишет в своем Twitter.

"Пока Starlink сопротивляется российским спорбам заглушить и сломать системы, но они наращивают свои усилия", – говорит он.

8 мая глава Роскосмоса Рогозин пригрозил Маску из-за развертывания сети Starlink в Украине.

Впоследствии Илон Маск прокомментировал угрозы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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