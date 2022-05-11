Starlink сопротивляется российским атакам, однако они усиливаются, – Маск
Российские хакеры продолжают свои попытки взломать системы Starlink
Об этом Илон Маск пишет в своем Twitter.
"Пока Starlink сопротивляется российским спорбам заглушить и сломать системы, но они наращивают свои усилия", – говорит он.
- 8 мая глава Роскосмоса Рогозин пригрозил Маску из-за развертывания сети Starlink в Украине.
- Впоследствии Илон Маск прокомментировал угрозы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное