Starlink Илона Маска откроет представительство в Украине

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.



"Сейчас Украину уже почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость - Starlink начал работу на открытии представительства в Украине!" - написал Федоров.



По его данным, в Украине работает более 10 тысяч станций Starlink. Спутниковый интернет ВСУ реализовывать специальные операции, поддерживать работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию.



Министр также поручил соответствующим органам, чтобы процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее. "Буду подробно информировать вас о ходе этих работ", - добавил Михаил Федоров.



Также Украина производит официальные правила, чтобы использование Starlink было доступно всем желающим. "Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур", - заверили в Госспецсвязи.