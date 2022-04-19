Starlink Илона Маска откроет представительство в Украине
Проект компании SpaceX, предоставляющий услуги спутникового интернета, планирует открыть официальное представительство в Украине
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.
"Сейчас Украину уже почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость - Starlink начал работу на открытии представительства в Украине!" - написал Федоров.
По его данным, в Украине работает более 10 тысяч станций Starlink. Спутниковый интернет ВСУ реализовывать специальные операции, поддерживать работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию.
Министр также поручил соответствующим органам, чтобы процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот состоялись как можно быстрее. "Буду подробно информировать вас о ходе этих работ", - добавил Михаил Федоров.
Также Украина производит официальные правила, чтобы использование Starlink было доступно всем желающим. "Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур", - заверили в Госспецсвязи.
- 14 апреля Укрзализныця получила 15 устройств для доступа в спутниковый интернет Starlink.
- 2 апреля мы сообщали , что компания Илона Маска построит в Украине наземную станцию спутникового интернета Starlink.
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