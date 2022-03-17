Starlink для доступа к интернету от SpaceX стало самым скачиваемым в Украине
Приложение Starlink, которое позволяет получить через смартфон доступ к спутниковому интернету от SpaceX, стало наиболее загружаемым приложением в Украине
Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные компании Sensor Tower, передает .
По данным Sensor Tower, приложение 13 марта, загрузили 21 тыс раз – наибольшее количество загрузок во всем мире за один день, большинство загрузок – в Украине.
Аналитики отмечали, что приложение загрузили в Украину почти 100 тыс. раз.
"Станции спутникового интернета Starlink уже работают в Украине, чтобы поддержать надлежащее функционирование критической инфраструктуры и услуги в сфере здравоохранения, финансов и энергетики. Starlink разработан, чтобы предоставлять широкополосный доступ в интернет в местах, где доступ был ненадежен или полностью отсутствовал. приложение нужно, чтобы установить связь со спутником и чтобы заработал интернет", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
- 6 марта в Украину прибыли очередная партия станций спутникового интернета Starlink.
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