Starlink для доступа к интернету от SpaceX стало самым скачиваемым в Украине

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные компании Sensor Tower, передает .

По данным Sensor Tower, приложение 13 марта, загрузили 21 тыс раз – наибольшее количество загрузок во всем мире за один день, большинство загрузок – в Украине.

Аналитики отмечали, что приложение загрузили в Украину почти 100 тыс. раз.

"Станции спутникового интернета Starlink уже работают в Украине, чтобы поддержать надлежащее функционирование критической инфраструктуры и услуги в сфере здравоохранения, финансов и энергетики. Starlink разработан, чтобы предоставлять широкополосный доступ в интернет в местах, где доступ был ненадежен или полностью отсутствовал. приложение нужно, чтобы установить связь со спутником и чтобы заработал интернет", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

6 марта в Украину прибыли очередная партия станций спутникового интернета Starlink.