Starlink будет доступен всем пользователям на период военного положения, – решение комиссии
Интернет от SpaceX Starlink в Украине в тестовом режиме будет доступен всем категориям пользователей
Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.
Своим решением комиссия рекомендовала Национальному центру оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций разрешить использование Starlink для всех категорий пользователей в Украине, хотя ранее речь шла об ограничении его использования только военными.
"НКЭК приняла решение рекомендовать Национальному центру управления разрешить всем категориям пользователей использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink", – говорится в сообщении.
Комиссия учла срочный запуск системы SpaceX Starlink в Украине в тестовом режиме. При этом в комиссии отметили необходимость скорейшего введения широкого применения такого оборудования для всех категорий пользователей, учитывая, что страна живет в условиях военного положения.
"Стремительно движемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед движется в средневековье", – прокомментировал это решение в телеграм-канале вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
- Напомним, нормирование массового использования спутникового интернета Starlink необходимо, потому что оно может влиять на работу военного оборудования.
- Starlink Илона Маска откроет представительство в Украине.
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