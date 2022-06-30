Starlink будет до конца года раздавать интернет в поездах УЗ
Укрзализныця успешно протестировала интернет от Starlink в поездах, до конца года пассажиры получат возможность им пользоваться во время поездок
Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, пишет liga.net .
По его словам, Укрзализныця уже успешно протестировала пилотный проект установки Starlink в поездах, а до конца года спутниковый интернет от Starlink появится в поездах на постоянной основе.
"Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, – даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги", – сказал Щиголь.
- Напомним, Starlink оказывает сопротивление российским атакам, однако они усиливаются.
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