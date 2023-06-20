Старейший монарх Европы королева Дании Маргрете II бросает курить в 83 года
83-летняя датская королева Маргрете II по совету врачей решила отказаться от курения, к которому приобщилась в 17-летнем возрасте
Об этом сообщает издание B.T.
От курения Маргрете II решила отказаться незадолго до операции на спине, которая прошла в начале февраля 2023 года, и после этого решила этого придерживаться.
В одном из интервью после операции на вопрос, бросит ли она курение, Магрете II ответила: "Я уже так стара, что это не имеет значения".
Королева Дании была известна на родине как заядлый курильщик. Впервые она закурила в 17-летнем возрасте, когда сигарету ей предложили родители – король Фредерик ІХ и королева Ингрид.
Самыми любимыми сигаретами Маргрете II были Karelia без фильтра. Как она сама признавалась в интервью, "лучшее в этих сигаретах то, что они делают все остальное безнадежным по вкусу".
"Когда я была молода, я курила английские сигареты "Вирджиния", но весной, когда умер мой отец, я поняла, что от них больше вреда, чем пользы", – объяснила она в одном из интервью.
Таким образом, общий "стаж курильщика" Маргрете II составляет 66 лет.
Покойный муж королевы, принц Генрик, бросил курить еще в 1997 году, потому что боялся, что у него будет рак легких.
Маргрете была коронована в возрасте 31 года 14 января 1972 года. Сегодня она имеет поддержку более 80% населения. Сын Магрете, 54-летний наследник принц Фредерик, должен стать ее преемником.
- Напомним, королева Дании Маргрете II 16 апреля отметила 83-летие, по случаю чего четырежды появлялась на балконе дворца Амалиенборг.
- 1 января королева Маргрете II поздравила украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу "производит сильное впечатление на всех".
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