Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Старейший монарх Европы королева Дании Маргрете II бросает курить в 83 года

Старейший монарх Европы королева Дании Маргрете II бросает курить в 83 года

20 июня, 2023 вторник
18:59
Мир

83-летняя датская королева Маргрете II по совету врачей решила отказаться от курения, к которому приобщилась в 17-летнем возрасте

Об этом сообщает издание B.T.

От курения Маргрете II решила отказаться незадолго до операции на спине, которая прошла в начале февраля 2023 года, и после этого решила этого придерживаться.

В одном из интервью после операции на вопрос, бросит ли она курение, Магрете II ответила: "Я уже так стара, что это не имеет значения".

Королева Дании была известна на родине как заядлый курильщик. Впервые она закурила в 17-летнем возрасте, когда сигарету ей предложили родители – король Фредерик ІХ и королева Ингрид.

Самыми любимыми сигаретами Маргрете II были Karelia без фильтра. Как она сама признавалась в интервью, "лучшее в этих сигаретах то, что они делают все остальное безнадежным по вкусу".

"Когда я была молода, я курила английские сигареты "Вирджиния", но весной, когда умер мой отец, я поняла, что от них больше вреда, чем пользы", – объяснила она в одном из интервью.

Таким образом, общий "стаж курильщика" Маргрете II составляет 66 лет.

Покойный муж королевы, принц Генрик, бросил курить еще в 1997 году, потому что боялся, что у него будет рак легких.

Маргрете была коронована в возрасте 31 года 14 января 1972 года. Сегодня она имеет поддержку более 80% населения. Сын Магрете, 54-летний наследник принц Фредерик, должен стать ее преемником.

  • Напомним, королева Дании Маргрете II 16 апреля отметила 83-летие, по случаю чего четырежды появлялась на балконе дворца Амалиенборг.
  • 1 января королева Маргрете II поздравила украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу "производит сильное впечатление на всех".

Медицина
Дания
Читайте также:
18 июня, 2023 воскресенье
Практически каждый день в Бердянске происходит что-то не понятное для россиян, - замглавы райсовета
обстріл, ППО
20 июня, 2023 вторник
Ночная атака РФ: во Львове попадание в объект критической инфраструктуры, на Запорожье повреждено имущество фермерского хозяйства
19 июня, 2023 понедельник
Укргидроэнерго: уровень воды в Каховском водохранилище, вероятно, упал ниже 7 м
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.79
    Покупка 36.79
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
20 июня
20:03
OPINION
Иногда смотрите на время…
19:59
ВСУ за день поразили 17 артподразделений россиян, на направлениях основных усилий врага произошло 35 боестолкновений, - Генштаб
19:16
"Живая сила врага успешно уничтожается": Сырский показал видео работы снайперов на Бахмутском направлении
19:13
Голодомор
Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинского народа
19:12
Эксклюзив
Уверенность оккупантов в том, что они "навсегда" на оккупированной территории, начала исчезать, - депутат Запорожского горсовета Кирильчук
18:59
Открыть дверь и не бояться Путина: Порошенко в Лондоне призвал союзников пригласить Украину в НАТО
18:58
Буданов: РФ еще не переместила в Беларусь ядерное оружие
18:56
ЕС будет наблюдать за странами, которые могут реэкспортировать подсанкционные товары в РФ, - спецпредставитель О'Салливан
18:26
Эксклюзив
Реестр ущерба от агрессивной войны РФ против Украины начнет работу в начале осени, - корреспондентка Еспресо из Страсбурга
18:17
В Украину вернули троих из одиннадцати пленных, вывезенных в Венгрию из РФ
18:03
OPINION
Попытка "африканизировать" российско-украинскую войну провалилась
17:53
Посылки с бомбами в Испании: задержанный осужден за терроризм с целью препятствования поддержке Украины
17:45
Трагедия из-за закрытого при обстреле укрытия: объявлено подозрение директору департамента КМДА Ткачуку
17:43
Сбор средств: защитники нуждаются в пикапе
17:01
"Не муляж": Буданов после российских фейков о его здоровье встретился с послом Японии и заместителем Кулебы Джапаровой
16:43
Выступление российского журналиста Муратова на медиафоруме в Германии прервал сигнал воздушной тревоги
16:42
Эксклюзив
ракета Storm Shadow
Из-за выхода РФ из ракетного договора Шойгу может бояться ударов по Крыму британскими Storm Shadow, - эксперт Defense Express Киричевский
16:39
Грузия позади Украины: В Брюсселе оценили уровень выполнения требований Тбилиси по членству в ЕС
16:22
Россияне обстреляли спасателей ДСНС в Херсоне, есть погибший и раненые
16:18
В Тамбовской области РФ прогремел взрыв на пороховом заводе, есть погибшие и раненые
16:06
В Болгарии около 400 сайтов распространяют российскую пропаганду и дезинформацию, - Фонд гуманитарных и социальных исследований
16:00
OPINION
"Нереформированная Украина" на поле боя защищает спокойствие незыблемых стандартов НАТО
15:53
Президент Болгарии Радев: участие в передаче Украине боеприпасов будет ошибкой
15:45
Эксклюзив
Для выхода на границу в пределах 1991 года нам нужно провести по меньшей мере две наступательные операции - военный аналитик Гетьман
15:39
Эксклюзив
Наша пехота мужественно и без потерь отбивает атаки противника на Угледарском направлении, – офицер ВСУ Кишак
15:39
Вышел первый тизер сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
15:35
Япония окажет Украине экстренную помощь на $5 млн
15:13
В Бердянске военный пилот в отставке собирал данные о бывших коллегах, чтобы переманить их на сторону РФ
14:59
Президент Еврокомиссии объявила о плане финансовой помощи Украине на следующие 4 года
14:58
сирена
Власти Киева в шестой раз отказались отменять остановку общественного транспорта во время воздушных тревог
14:44
Сергей Шойгу
Шойгу заявил, якобы ВСУ планируют атаковать ракетами HIMARS и Storm Shadow РФ и Крым, и пригрозил ударами по "центрам принятия решений"
14:40
Журналисты обнаружили глобальную сеть, члены которой платили индонезийцам за издевательства и убийства обезьян, - расследование BBC
14:18
За особые заслуги перед Украиной: Зеленский подписал закон о выплатах политзаключенным СССР
14:14
Эксклюзив
Китай четко показал, что позиция Америки для него важнее поддержки России, - эксперт-международник Краев
14:11
Бил, резал и насиловал: в Киевской области задержали мужчину, который двое суток держал в заложницах незнакомку
14:10
В Риме открыли для посещения площадь, где погиб Юлий Цезарь
14:05
Писатель Салман Рушди получил Премию мира немецких книжников
14:05
OPINION
Контрнаступление: о тенденциях и хороших новостях
13:51
На фото погибший дельфин
Подрыв Каховской ГЭС: в Болгарию и Турцию принесло течением более 150 мертвых дельфинов
13:51
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV