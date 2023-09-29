Старейшая член Конгресса США Дайан Файнстайн умерла в возрасте 90 лет
Старейшая член Конгресса, демократка из Калифорнии, в последние месяцы страдала от резкого ухудшения состояния здоровья. Дайан Файнстайн умерла на 90-м году жизни
Об этом сообщает The New York Times.
Сенатор Дайан Файнштейн, представительница Демократической партии, прослужившая в Сенате 30 лет, умерла вечером в четверг, 28 сентября.
"В последние годы 90-летняя госпожа Файнштейн страдала от слабого здоровья и проблем с памятью, что мешало ей самостоятельно выполнять свои обязанности и вызвало призывы к ней уйти в отставку, на которые она постоянно отвечала отказом", - говорится в сообщении.
Ее состояние ухудшилось за последние несколько месяцев после перенесенного опоясывающего лишая, который вызвал серьезные осложнения, в том числе случай энцефалита, и заставил ее начать пользоваться инвалидной коляской в залах Капитолия.
Продолжительная и очень публичная болезнь госпожи Файнштейн привлекла внимание к престарелым членам Конгресса и, особенно, Сената, где многие продолжают работать после достижения пенсионного возраста.
Официальное сообщение о ее смерти поступило к ее сотрудникам в 9 утра.
Справка: Даян Файнштейн – американский политический деятель, член Демократической партии, сенатор США от Калифорнии. На должность сенатора была избрана впервые в 1992 году, после работы мэром Сан-Франциско в период с 1978 по 1988 год.
- Также в четверг, 28 сентября, в возрасте 82 лет скончался актер Майкл Хэмбон, известный по роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в киносаге "Гарри Поттер".
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