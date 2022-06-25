Starbucks, Tesla, Netflix и другие компании готовы покрывать расходы сотрудниц на поездки для аборта

Об этом сообщает The New York Times.

Напомним, 24 июня в США отменили закон, дававший право на аборты. Теперь решение по поводу абортов будет принимать каждый штат в отдельности, что может привести к запрету абортов в консервативных штатах.

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Верховного суда, назвав 24 июня "печальным днем для Соединенных Штатов".

В ООН назвали решение Верховного суда США об абортах огромным ударом по правам женщин.

В список вошли Starbucks, Tesla, Airbnb, Netflix, Reddit, веб-сайт для поиска услуг Yelp, производитель одежды Patagonia, разработчик CRM-систем Salesforce, сервис доставки DoorDash и другие. Женщины из этих компаний, решившие прервать беременность, смогут уехать в штат, где право на аборты не будет отменено – фирмы готовы покрывать расходы своих сотрудниц.