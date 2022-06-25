Украинские десантники уничтожили российский разведывательный беспилотник
Starbucks, Tesla, Netflix и другие компании готовы покрывать расходы сотрудниц на поездки для аборта
Ряд американских компаний заявил о готовности оплатить поездки сотрудниц для совершения аборта в те штаты, где такая процедура разрешена
Об этом сообщает The New York Times.В список вошли Starbucks, Tesla, Airbnb, Netflix, Reddit, веб-сайт для поиска услуг Yelp, производитель одежды Patagonia, разработчик CRM-систем Salesforce, сервис доставки DoorDash и другие. Женщины из этих компаний, решившие прервать беременность, смогут уехать в штат, где право на аборты не будет отменено – фирмы готовы покрывать расходы своих сотрудниц.
- Напомним, 24 июня в США отменили закон, дававший право на аборты. Теперь решение по поводу абортов будет принимать каждый штат в отдельности, что может привести к запрету абортов в консервативных штатах.
- Президент США Джо Байден прокомментировал решение Верховного суда, назвав 24 июня "печальным днем для Соединенных Штатов".
- В ООН назвали решение Верховного суда США об абортах огромным ударом по правам женщин.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+24°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное
2022, суббота
25 июня
10:45
Около 34,7 тыс. военных, 217 самолетов и 184 вертолета: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:16
В Украине 339 детей погибли и более 611 получили ранения за время полномасштабного вторжения РФ
09:10
Обновлено
Россияне обстреляли Десну – поселок на Черниговщине, в котором из-за обстрела в мае погибли 87 военных
07:30
Россияне пытаются заблокировать Лисичанск с юга, украинские воины остановили наступление врага на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ
06:44
Российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по Украине с территории Беларуси, - СМИ
05:28
В Румынии говорят, что не будут транспортировать украинское зерно, когда соберут собственный урожай
04:50
ВСУ ведут контрнаступление на Херсонщине, в область прибыл руководитель Росгвардии Золотов – ISW
04:29
"Просим перенести российский опыт и практики на белорусскую землю": Лукашенко в России вспомнил СССР и анонсировал разговор с Путиным о серьезных проблемах
03:52
Россияне провалили наступление у Изюма и Славянска, теперь попытаются сосредоточиться на окружении Лисичанска – ISW
01:56
Украина готова поставлять в Германию электроэнергию из своих АЭС, чтобы помочь Берлину справиться с энергетическим кризисом
01:27
Стало известно, когда Украина получит очередную партию американских систем залпового огня HIMARS
00:50
"Действия России – это спланированный геноцид": экс-госсекретарь США Помпео призвал предоставить Украине танки "Амбрамс" и системы "Патриот"
00:31
По какому праву Россия требует инспекции украинских кораблей? Блинкен высказался о морской блокаде Украины
2022, пятница
24 июня