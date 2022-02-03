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Стараюсь учиться у Роналду, - 21-летний украинец Супряга объяснил, почему выбрал 7-й номер в итальянском клубе

3 февраля, 2022 четверг
19:06
Спорт

Украинский футболист Владислав Супряга признался, что выбрал в "Сампдории" 7-й номер, потому что его кумиром является Криштиану Роналду

Об этом украинец сообщил в интервью YouTube-каналу "Сампдории".

"Мне очень понравилось, как меня встретили. Я не надеялся, что так встретят. Приятно, я очень удивлен. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. "Сампдория" меня очень хотела, поэтому я рад, что здесь оказался. "Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 – мой любимый, потому что он играет под ним. Я стараюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно его", - рассказал Владислав Супряга.

По словам Супряги, его цель – помочь "Сампдории" остаться в Серии А.

"Прежде всего, хочу помочь команде остаться в Серии А, сделаю все возможное, чтобы команда осталась здесь. Стараюсь забить как можно больше голов", - сказал украинец.

"Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн евро.

21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голов не забивал.

"Сампдория" занимает 16 место в чемпионате Италии.

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Криштиану Роналду
чемпионат Италии
Владислав Супряга
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