"Старая" и "новая" белорусская оппозиция не пришли к согласию по поводу "домашней" забастовки с 1 ноября

С предложением проведения забастовки в именно таком формате выступают кандидат в президенты Беларуси 2010 года, а ныне лидер движения "Европейская Беларусь" Андрей Санников, известная белорусская оппозиционерка и журналистка, главный редактор портала Хартия'97 Наталья Радина, политолог Дмитрий Болкунец и один из лидеров независимого профсоюзного движения Сергей Дилевский ("Белорусское объединение рабочих" – БОР). Все они, как и Тихановская и Латушко, сейчас находятся за пределами Беларуси, рассказывает Еспресо.TV .



28 октября в формате онлайн должно было состояться открытое совещание по этому поводу с участием Тихановской, Латушко, Дилевского и других делегированных представителей готовых к забастовке белорусских рабочих.



"На эфир были приглашены представители "Рабочего движения" и БОР, но представители БОР отказались от участия", - сообщает сегодня, 31 октября, пресс-служба Тихановской.



Полная запись стрима здесь. Основные итоги встречи приведены по этой ссылке.



"Тихановская отстранилась от забастовки, подчеркнув, что забастовка должна быть подготовлена, а также с привлечением широких кругов.



Представители рабочего движения также заявляли, что забастовка является неподготовленной и не может быть проведена в спешке, как это уже было сделано в более благоприятных условиях.



Позиция Павла Латушко была солидарна с другими спикерами", - приводит итоги совещания 28 октября минская газета "Наша нива" .



Между тем 30 октября Санников обнародовал на YouTube заранее записанное видеообращение с призывом к белорусам, начиная с 1 ноября оставаться дома, чтобы уберечь свою жизнь от заражения COVID-19, ситуация с распространением которого в Беларуси продолжает стремительно ухудшаться, а также таким образом начать общенародную забастовку.







Политолог Болкунец, в свою очередь, утверждает, что две недели простоя белорусских предприятий полностью обрушат экономику режима Лукашенко и заставят его окружение выходить на переговоры с оппозицией.



Таких подходов придерживается и Радина, критикующая Тихановскую и близкого к бывшему штабу Виктора Бабарыко Латушко за неудачную попытку проведения мирной революции 2020 года.



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