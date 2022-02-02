Стараемся не вспоминать политическую ситуацию, у нас спортивный принцип, - игрок сборной Украины по футзалу о матче против России

Об этом сообщает "Профутбол Digital".



По словам Зварыча, команда будет играть по спортивному принципу.



"Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать, у нас спортивный принцип. Игра - как и каждая, будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация - это финал, который может быть не у каждого, раз в жизни. Набираемся сил и эмоций и готовимся к игре с Россией", - сказал Михаил Зварыч.



Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022 в Амстердаме (Нидерланды) в пятницу, 4 февраля. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.





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