Станут ли шведские CV90 основными БМП ВСУ: характеристики и история создания

Еспресо расскажет, чем интересны эти БМП, что при определенных модификациях обладают мощностью легкого танка, каковы их характеристики и почему производство CV90 в Украине может помочь ВСУ в войне с российскими агрессорами.

История создания

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Еще в 1980-х годах в Швеции приступили к разработке нового современного БМП. Главной целью было создать боевую машину, которая отвечала бы требованиям быстрого реагирования на поле боя, имела бы высокий уровень мобильности и защиты, и была бы пригодна для различных боевых задач. Шведы назвали ее просто – Stridsfordon 90 (переводится как боевая машина), сокращенно – Strf 90. На английском ее называются – Combat Vehicle 90 (сокращенно – CV 90).

С 1984 года разработкой первого прототипа Strf 90 занималась фирма Hägglunds, принадлежащая британской BAE Systems, по заказу сухопутных войск Швеции для семейства боевых машин разного назначения на едином шасси (т.е. как для БМП, так и для легких танков). Серийное производство CV90 стартовало почти через десять лет – в 1993 году. С тех пор всего было выпущено около 1,2 тыс. машин в разных модификациях. Интересно, что большую часть из них экспортировали в другие страны, но в самой Швеции есть сотни этих БМП.

У CV90 семь текущих и еще три перспективных оператора, включая Чехию, Словакию и Украину. Цена по контракту 2022 года с Чехией – 10,12 млн евро за одну Strf 90 при заказе 246 машин.

Характеристики БМП CV 90

Фото: Википедия

Ключевой характеристикой CV 90 является сочетание высокой маневровости, вооружения и бронирования, что делает БМП эффективной на современном поле боя. Есть несколько модификаций этих машин, например: CV 9040 (базовая модель), CV 90120 (с большим калибром пушки), CV 90105 TML (с танковой башней), CV 90 Armadillo (с улучшенным бронированием и защитой от взрывов), CV 9012 (с противотанковыми ракетами), CV 90 ARV (бронетягач), CV 90 AA (оснащена зенитными ракетами) и другие.

В качестве главного вооружения используются 40-мм автоматическая пушка Bofors L70, 30-мм автоматическая пушка Bushmaster II или 35-мм – Bushmaster III. Бронирование состоит из керамической аппликационной брони, которая должна защищать от снарядов калибром до 30 мм.

Общие технические характеристики Strf 90:

Масса – 23-37 т;

Длина – 6,55 м;

Ширина – 3,1 м;

Высота – 2,7 м;

Экипаж – 3 (командир, наводчик, водитель);

Десант – 7-8 бойцов;

Вооружение – 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70 или 35-мм автоматическая пушка L/50 Bushmaster (экспортные модели MkIII и MkIV); 30-мм автоматическая пушка L/40 Bushmaster (экспортные модели MkI и MkII);

Вторичное вооружение – 7,62-мм пулемет Ksp m/39, 6×76 мм гранатометов;

Прицел – дневной и ночной тепловизорный, с лазерным дальномером;

Двигатель – 14-л дизельный Scania DS14 I6 или 16-л дизельный DC16 V8;

Мощность – 550-1000 л.с. (410-745 кВт);

Оперативный диапазон – 320 км;

Максимальная скорость – 70 км/ч.

Главное предназначение этой БМП – обеспечение и поддержка пехоты на поле боя. Эти транспортные средства разработаны для перевозки пехоты и предоставления ей защиты во время боевых операций. Бронетранспортер CV 90 позволяет быстро и безопасно доставлять пехоту на место выполнения задач. Также они снабжены мощным вооружением, которое может вести огонь на наземные и воздушные цели. Это помогает пехоте отражать атаки вражеских сил, а также поддерживать наступательные операции. Кроме того, некоторые БМП могут быть переоборудованы для использования в качестве амбулаторных машин для эвакуации раненых с поля боя.

Чем особенна БМП Strf 90

Фото: АрмияInform

Когда сравнивают разные БМП между собой, то с одной стороны, CV90 имеет традиционные параметры по броне и огневой мощи, но с другой – отличается своим революционным шасси CV90 с технологиями "Формулы-1". Ключевой для каждой машины является сама платформа, то есть шасси. От этого зависит и уровень бронирования, и вооружение, и маневренность.

У CV90 двигатель в передней части смещен вправо, башня посередине, десантное отделение на корме. Но главное – это подвеска, рассчитанная на вес около 40 тонн. Это позволяет установить высокий уровень защиты и большое десантное отделение на 8 бойцов.

Но главное ноу-хау – это использование активной демпфировки на торсионной подвеске – Active Damping. Впервые эта технология была использована на болидах "Формулы-1". Простыми словами, эта подвеска адаптируется к покрытию, скорости машины и заранее адаптирует жесткость в зависимости от потребности. Это позволяет значительно увеличить плавность движения по бездорожью, увеличить среднюю скорость на 40%, повысить точность огня на ходу и комфорт экипажа и десанта.

Где применяли

Фото: Википедия

Боевые машины пехоты CV 90 применялись в разных конфликтах и операциях в разных странах. Кроме Швеции эти машины также используют в Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Нидерландах и других странах. По своим характеристикам, Strf 90 схожи с американскими БМП M2 Bradley, но шведские машины могут перевозить больше десантников и имеют лучшую маневровость.

Относительно их эффективности на поле боя, CV 90 получили положительные отзывы относительно своей мобильности, бронезащиты и боевой эффективности в условиях реальной войны. В качестве примера операции в Афганистане. Несколько стран, включая Норвегию и Нидерланды, использовали CV 90 в Афганистане. Они обеспечивали поддержку пехоты, проводили разведку, а также участвовали в боевых операциях. Также эти машины участвовали в миротворческих миссиях.

Сколько их в Украине и почему они станут основными БМП ВСУ

Фото: Försvarsmakten

Strf 90 – это одни из лучших БМП, которые сейчас доступны на рынке бронемашин. Еще до полномасштабной войны ВСУ намеревались заменить советские БМП-1 и БМП-2 на что-то более современное. Подобные планы были объявлены еще в 2020 году. Эксперты сравнивали разные модели и, в частности, украинские разработки, однако пришли к выводу, что именно шведские БМП могут быть лучшим вариантом для ВСУ.

В январе 2023 года шведское правительство согласилось передать Украине около 50 машин CV 90 и несколько САУ Archer. ВСУ получили модифицированную версию БМП – CV9040C. Эта модификация используется для поддержки пехоты и борьбы с бронетехникой. В этой модели больше калибр пушка (40-мм), что позволяет эффективнее преодолевать бронированные цели. Уже в конце июня Strf 90 были задействованы ВСУ в боях близ Бахмута.

Фото: АрмияInform

15 июня Украина, Чехия и Словакия во время очередной встречи "Рамштайн" подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в закупке и эксплуатации боевой машины пехоты CV90. Тогда речь шла о 1000 таких БМП. Разработавший эти машины оборонный гигант BAE Systems откроет офис в Украине, чтобы развернуть ремонт и производство вооружения и военной техники. Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию 19 августа 2023 подписана декларация о намерениях относительно совместного производства и обслуживания шведских боевых машин пехоты CV90.

"CV90 является высокоэффективной и современной боевой машиной, Украина и Швеция убеждены, что дальнейшее сотрудничество по платформе CV90 будет взаимовыгодным. Таким образом, это заявление о намерениях свидетельствует о стремлении Украины и Швеции усилить сотрудничество по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию платформы CV90" , – сообщили в Офисе президента Украины.

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Все это говорит нам о том, что в ближайшей перспективе ВСУ ожидает качественное обновление и переход именно на шведские боевые машины. Если говорить о цене, то такое обновление может стоить около 10 млрд долларов. Конечно, 1000 машин в месяц или даже за год не получится сделать, поэтому этот проект может занять годы, но в перспективе может значительно увеличить боевую мощь ВСУ и помочь Украине одолеть врага.