Стану знаменитым психологом, - Усик удивил выбором новой профессии после окончания боксерской карьеры

Об этом сообщает USYK17.



Усик понимает, что бокс не на всю жизнь, и уже учится новой профессии.



"Бокс - это не на всю жизнь. Какое-то время - и это закончится. Я уже думаю, чем буду заниматься, как буду себя вести. Я учусь сейчас в двух вузах. Это Харьковский и Львовский университеты внутренних дел. Там я учусь заочно. В Харькове по специальности "Психология", а во Львове - "Экономическая разведка". Это будущее. Может, я найду себя в этом. Для меня это интересно. Возможно, в дальнейшем я стану знаменитым психологом - ко мне люди будут приходить", - сказал боксер.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

12 января промоутер Эдди Хирн заявил, что из-за решения WBC сорвался поединок за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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