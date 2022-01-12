Стану знаменитым психологом, - Усик удивил выбором новой профессии после окончания боксерской карьеры
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что собирается стать знаменитым психологом по окончании боксерской карьеры
Об этом сообщает USYK17.
Усик понимает, что бокс не на всю жизнь, и уже учится новой профессии.
"Бокс - это не на всю жизнь. Какое-то время - и это закончится. Я уже думаю, чем буду заниматься, как буду себя вести. Я учусь сейчас в двух вузах. Это Харьковский и Львовский университеты внутренних дел. Там я учусь заочно. В Харькове по специальности "Психология", а во Львове - "Экономическая разведка". Это будущее. Может, я найду себя в этом. Для меня это интересно. Возможно, в дальнейшем я стану знаменитым психологом - ко мне люди будут приходить", - сказал боксер.
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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12 января промоутер Эдди Хирн заявил, что из-за решения WBC сорвался поединок за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
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