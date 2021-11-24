Станцию метро "Славутич" временно закрывали для пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Киева.



В метро объявили о завершении проверки. Станция "Славутич" работает в обычных условиях.



Как сообщалось , в метрополитене, на станции метро "Славутич", был обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводили проверку.

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