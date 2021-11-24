Станцию метро "Славутич" временно закрывали для пассажиров
В Киеве на станции метро "Славутич" обнаружили подозрительный предмет, потому проводили проверку. В настоящее время станция работает в обычном режиме
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Киева.
В метро объявили о завершении проверки. Станция "Славутич" работает в обычных условиях.
Как сообщалось , в метрополитене, на станции метро "Славутич", был обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводили проверку.
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