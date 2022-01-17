Станцию киевского метро "Позняки" закрывали из-за сообщения о заминировании: движение возобновлено

Об этом сообщает КГГА в Telegram.



"Станция метро "Позняки" закрыта для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.



В 19:24 КГГА опубликовала информацию о возобновлении работы после завершения проверки.