Станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом, сугробы достигают 5 метров
Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" засыпает снегом. Высота снежного покрова на острове Галиндез превышает 2 метра, а некоторые сугробы достигают 5 метров
Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
"Август принес на "Вернадский" настоящую зиму: там уже около недели не стихают метели и станцию постоянно засыпает снегом. Сейчас высота снежного покрова на нашем острове Галиндез превышает 2,2 м, а некоторые сугробы достигли пяти метров!"- говорится. в сообщении.
Полярники могут выходить на улицу с балкона второго этажа.
Сообщают, что к расчистке снега присоединяются все участники команды, ведь повышение температуры до +1°C делает его очень тяжелым и в условиях Антарктики быстро превращает в лед.
"Во время прошлой уборки усилился ветер, начался переохлажденный дождь, намерзавший слоем льда на проводах, оборудовании, станции, снеге и даже на куртках полярников! Но поскольку метели продолжаются, то гололед уже покрывается новым слоем снега", - рассказала метеоролог 27- УАЭ Анжелика Ганчук.
- 12 апреля на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" произошла пересменка украинских антарктических экспедиций.
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