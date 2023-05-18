Соответствующее решение было принято сегодня, 18 мая, депутатами Киевсовета.

В частности, станция метрополитена "Дружбы народов" теперь будет станцией "Зверинецкой", а станция "Площадь Льва Толстого" - "Площадью Украинских Героев". Также дерусифицирован ряд улиц и переулков в разных районах столицы.

"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной агрессором. И мы это делаем", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Какие именно городские объекты в Киеве переименовали 18 мая

Станции Киевского метрополитена:

станция "Дружбы народов" – станция "Зверинецкая";

станция "Площадь Льва Толстого" – станция "Площадь Украинских Героев";

проектная станция "Проспект Правды" – станция "Варшавская".

Голосеевский район

улица Генерала Матыкина – улица Конча-Заспинская;

улица Юрия Смолича – улица Докии Гуменной;

переулок Ржевский – переулок Станислава Лема;

улица Володи Дубинина – улица Рея Брэдбери;

переулок Левитана – переулок Николая Бурачека;

улица Пролетарская – улица Натальи Лотоцкой;

переулок Пролетарский – переулок Натальи Лотоцкой;

улица Марии Боровиченко – улица Веры Гедройц.

Святошинский район

переулок Кулибина – переулок Антонины Смереки;

улица Рихарда Зорге – улица Василия Ерошенко;

переулок Краснозаводской – переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район

улица Академика Бутлерова – улица Роберта Лисовского;

улица Станюковича – улица Любови Малой.

Деснянский район

улица Красноткацкая – улица Уинстона Черчилля;

улица Некрасова – улица Зинаиды Тулуб;

улица Матросова – улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район

переулок Орловского – переулок Джорджа Оруэлла.

Дарницкий район

улица Чкалова – улица Сергея Светославского;

переулок Лермонтова 5-го – переулок Дмитрия Цветковского;

переулок Волго-Донской – переулок Надежды Светличной;

переулок Суворова – переулок Нины Строкатой.

Соломенский район

улица Александра Пироговского – улица Григория Кочура.

Печерский район

Петровская аллея – аллея Магдебургского права.

В Киеве уже переименовали 314 городских объектов в рамках дерусификации.

Что будет с отклоненными предложениями

Депутаты также решили, что проекты решений Киевского городского совета о переименовании городских объектов, отклоненные на пленарном заседании, направят на повторный сбор предложений в электронном виде.

Как уточнила депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, такие проекты решений не позднее чем через 45 календарных дней направят для повторного сбора предложений в электронной форме. Новый сбор продлится до 10 дней на официальном вебсайте Киевского горсовета. При этом предложения, дублирующие по содержанию уже отклонившие варианты, рассматриваться не будут.

Впоследствии экспертная комиссия рассмотрит каждое предложение по критериям соответствия требованиям действующего законодательства о топоминическом ландшафте Киева. С учетом рекомендаций комиссии пройдет рейтинговое электронное голосование по переименованию того или иного городского объекта.

Кроме того, Киевский горсовет утвердил дополнительный перечень объектов городского подчинения, названия которых связаны с РФ или ее сателлитами, подлежащих переименованию.