Станция NASA Parker стала первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях Солнца

Об этом информирует NASA .



"Впервые в истории космический аппарат прикоснулся к Солнцу. Зонд NASA Parker Solar пролетел через верхние слои атмосферы солнца - ее корону, собрал данные о частицах солнечной энергии и его магнитных полях", - говорится в сообщении.



В NASA отметили, что в дальнейшем автоматическая межпланетная станция продолжит пролетать через корону Солнца, чтобы собрать больше данных.



"Первый пролет через корону, длившийся всего несколько часов, это лишь одно из множества запланированных в рамках миссии. Parker продолжит вращаться вокруг Солнца, достигая максимального приближения около 3,83 млн миль над его поверхностью", - отметили в сообщении.



Следующий пролет намечен на январь 2022 года.



Станцию для исследования Солнца Parker запустили в августе 2018 с помощью ракеты Delta-IV из мыса Канаверал в штате Флорида.



Одной из ее главных задач является исследование причин нагрева солнечной короны и ускорения солнечных ветров.



Как отмечают в NASA, информация, полученная благодаря зонду, поможет метеорологам более точно предсказывать важные изменения космической погоды, которые могут повлиять на Землю. Кроме того, собранные образцы позволят учёным выяснить влияние Солнца на все объекты Солнечной системы.



Межпланетная станция весит 635 кг и имеет размер 3x1 м. Она содержит оборудование для исследования полыхающих полей, плазмы и частиц солнечной энергии, камеры для съемки короны и солнечных ветров. Также зонд оснащен тепловым углепластиковым щитом толщиной 11 см. Он выдерживает температуру около 1370 ° C и защищает станцию от сгорания при приближении к Солнцу.



Всего во время семилетней миссии зонд совершит 24 полета рядом с Солнцем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb