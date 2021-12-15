Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Наука Станция NASA Parker стала первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях Солнца

Станция NASA Parker стала первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях Солнца

15 декабря, 2021 среда
10:30
Наука

Зонд Parker стал первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях атмосферы Солнца

Об этом информирует NASA .

"Впервые в истории космический аппарат прикоснулся к Солнцу. Зонд NASA Parker Solar пролетел через верхние слои атмосферы солнца - ее корону, собрал данные о частицах солнечной энергии и его магнитных полях", - говорится в сообщении.

В NASA отметили, что в дальнейшем автоматическая межпланетная станция продолжит пролетать через корону Солнца, чтобы собрать больше данных.

"Первый пролет через корону, длившийся всего несколько часов, это лишь одно из множества запланированных в рамках миссии. Parker продолжит вращаться вокруг Солнца, достигая максимального приближения около 3,83 млн миль над его поверхностью", - отметили в сообщении.

Следующий пролет намечен на январь 2022 года.

Станцию для исследования Солнца Parker запустили в августе 2018 с помощью ракеты Delta-IV из мыса Канаверал в штате Флорида.

Одной из ее главных задач является исследование причин нагрева солнечной короны и ускорения солнечных ветров.

Как отмечают в NASA, информация, полученная благодаря зонду, поможет метеорологам более точно предсказывать важные изменения космической погоды, которые могут повлиять на Землю. Кроме того, собранные образцы позволят учёным выяснить влияние Солнца на все объекты Солнечной системы.

Межпланетная станция весит 635 кг и имеет размер 3x1 м. Она содержит оборудование для исследования полыхающих полей, плазмы и частиц солнечной энергии, камеры для съемки короны и солнечных ветров. Также зонд оснащен тепловым углепластиковым щитом толщиной 11 см. Он выдерживает температуру около 1370 ° C и защищает станцию от сгорания при приближении к Солнцу.

Всего во время семилетней миссии зонд совершит 24 полета рядом с Солнцем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
NASA
Читайте также:
14 декабря, 2021 вторник
Легендарный боксер объяснил, почему Джошуа нужно отказаться от реванша с Усиком
14 декабря, 2021 вторник
Путину предложили два четких пути развития ситуации вокруг Украины, - Посольство США
Андрій Богдан
14 декабря, 2021 вторник
Зеленский дал команду организовать преследование и посадить меня в тюрьму вместе с Бутусовым, Шустером, Гордоном и Разумковым, - Богдан
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.98
    Покупка 26.98
    Продажа 27.24
  • EUR
    Покупка 30.34
    Продажа 30.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
15 декабря
12:38
В Африке за прошлую неделю COVID-заболеваемость выросла на 111%, - ВОЗ
12:37
санкции против РФ
Ведущие государства ЕС тормозят введение санкций против РФ в случае вторжения в Украину, - Bloomberg
12:36
Верховная Рада переименовала Владимир-Волынский
12:35
В белом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
12:24
Украинский COVID-сертификат признают 52 страны, – Минздрав
12:22
Промоутер рассказал, в каком весе возможно бой Усика с лучшим боксером мира
12:21
Урсула фон дер Ляйен
ЕС готов принять беспрецедентные меры против РФ в случае дальнейшей агрессии в отношении Украины, - президент Еврокомиссии
11:59
$1550 за тыс. куб. м: цена на газ в Европе повысилась на фоне приближения холодов
11:50
"Барселона" проиграла "Бока Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны
11:48
Полиция Дрездена проводит рейды из-за угроз антивакцинаторов премьеру Саксонии
11:31
На украинско-польской границе в очередях стоит около 350 автомобилей
11:27
ООС ВСУ танк
На админгранице с Крымом танкисты, артиллеристы и инженеры ВСУ тренируются отражать прорыв вражеской бронетехники
11:20
Левандовски повторил фантастический рекорд легендарного форварда "Баварии" Мюллера
11:14
"Дипломатический коллапс": Богдан заявил о несоблюдении властью Украины договоренностей с США
11:03
Италия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий
11:01
Пограничники "развернули" россиянина, который представился экс-агентом ФСБ и ГРУ РФ и выразил намерение сотрудничать со спецслужбами Украины
10:50
Фьюри неожиданно передумал сразиться с Усиком
10:25
Всемирный банк
Мировой банк рассмотрит выделение Украине 300 млн евро на энергоэффективность, - Минэкономики
10:20
Зеленский
Зеленский примет участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
10:20
WBC назвала лучшего боксера, бой и нокаут 2021 года
09:55
карантин
Винницкая и Хмельницкая области перешли из "красной" зоны карантина в "желтую"
09:54
В РФ украинскому журналисту Цимбалюку упрекают в экстремизме, - адвокат
09:45
Шевченко отреагировал на первую победу в должности тренера "Дженоа"
09:40
"Миллиарды в пропаганду Зеленского": Княжицкий заявил, что госканалы "Дом" и "Рада" превращают в однопартийные рупоры "слуг"
09:20
Главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина
09:15
Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона с победителем поединка Камбосос – Хейни, – промоутер
08:45
Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Лидс" 7:0
08:32
Позволили сбивать беспилотники, регламентировали использование оружия против агрессора: в Украине вступили в силу изменения в закон о ГПСУ
08:26
Коронавирус в Украине
В Украине от коронавируса в течение суток умерли 356 пациентов, 8109 человек заразились
08:06
"Дженоа" одержала первую победу под руководством Шевченко
07:59
Доллар в Украине подорожал по курсу НБУ
07:32
Оккупанты в зоне ООС ранили украинского военного
07:12
Эксклюзив
Юлия Клименко
Законопроект 5600 и введение обязательных РРО могут загнать бизнес в тень, — нардепка Клименко
2021, вторник
14 декабря
23:02
Первая страна в Европе: Мальта легализовала каннабис для личного пользования
23:01
Сенат США
В Сенате США призвали вернуть санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет
22:45
"Война в Украине будет войной в Европе": Резников заявил, что мировое сообщество поможет противостоять российской агрессии
22:30
Семья экс-заместителя Монастриского Гогилашвили могла использовать охрану СБУ, - Bihus.Info
22:17
Зеленский дал команду организовать преследование и посадить меня в тюрьму вместе с Бутусовым, Шустером, Гордоном и Разумковым, - Богдан
22:17
Оккупанты незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении 23-летнего крымского татарина, - Джапарова
21:49
Эксклюзив
Если Путина не станет, это может дать окно возможностей для Украины, но угроза со стороны РФ – это надолго, – аналитик
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV