Станция метро "Зверинецкая" вместо "Дружбы народов": более 100 тыс. киевлян поддержали переименование 7 объектов в столице
Жители столицы поддержали переименование двух станций метро. "Дружбы народов" теперь будет называться "Зверинецкая", а "Площадь Льва Толстого" - "Площадь Украинских героев"
Об этом сообщил заместитель городского главы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
"В столице уже переименовано более 200 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. И, наконец, мы перешли к переименованию станций столичного метрополитена", - отметил он и подчеркнул, что эти переименования призваны лишить украинцев российской колониальной культуры.
"Мы с вами будем идти по улицам, названия которых имеют имена тех людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа", - подчеркнул Бондаренко.
Заместитель мэра добавил, что киевляне путем электронного голосования также поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в честь исторического названия местности - "Зверинецкая".
Кроме того, в проектной станции метрополитена "Проспект Правды" киевляне выбрали название "Варшавская".
По словам Бондаренко, киевляне отдали более 100 тысяч голосов за переименование семи городских объектов, названия которых связаны с РФ.
- 8 декабря 2022 года столичный горсовет переименовал еще 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с советщиной и РФ, в том числе бульвар Дружбы Народов.
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