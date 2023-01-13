Об этом сообщил заместитель городского главы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

"В столице уже переименовано более 200 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. И, наконец, мы перешли к переименованию станций столичного метрополитена", - отметил он и подчеркнул, что эти переименования призваны лишить украинцев российской колониальной культуры.

"Мы с вами будем идти по улицам, названия которых имеют имена тех людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа", - подчеркнул Бондаренко.

Заместитель мэра добавил, что киевляне путем электронного голосования также поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в честь исторического названия местности - "Зверинецкая".

Кроме того, в проектной станции метрополитена "Проспект Правды" киевляне выбрали название "Варшавская".

По словам Бондаренко, киевляне отдали более 100 тысяч голосов за переименование семи городских объектов, названия которых связаны с РФ.

8 декабря 2022 года столичный горсовет переименовал еще 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с советщиной и РФ, в том числе бульвар Дружбы Народов.

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