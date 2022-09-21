Об этом в своем телеграме написал российский писатель Борис Акунин.

"21 сентября 2022 года Российская Федерация спустилась еще на один марш лестницы, ведущей в ад. В предыдущий раз похожее произошло 24 февраля", - пишет известный российский оппозиционный писатель.

Он отмечает, что на новом этаже условия существования снова изменятся – станет гораздо страшнее.

"Я имею в виду не то, что сыновей, мужей, братьев, родителей отправят умирать и убивать во имя сохранения путинского режима, а то, что мобилизация сможет осуществиться только при включении механизма репрессий на полную мощь. С тотальным запугиванием, массовыми арестами, показательными расправами и полным закрытием страны. Это произойдет не внезапно, но довольно быстро. Никак по-другому, к сожалению, быть не может", - добавляет Борис Акунин.

И напоминает, что при тяжелых испытаниях главное не потерять себя. И помнить старую истину: ночь самая черная перед рассветом.

"Те, кто уехал, готовимся помогать тем, кто в беде", - резюмирует писатель.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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